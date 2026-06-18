3刷『体の居場所をつくる』の伊藤亜紗さんによる、水沢なおさんとの対談イベント「感じるとはなにか」が開催決定！申し込み受付中

株式会社朝日出版社

摂食障害、ＡＬＳ、診断がつかない人、治療の道がない人、人種的マイノリティ――体に「問題」を抱えながら、日々の工夫の積み重ねで、「体の居場所」をつくってきた11名へのインタビューを元にした伊藤亜紗さんの新刊『体の居場所をつくる』（朝日出版社）。

テーマパークのきつねのきぐるみ・「こんこん」とその「中の人」への切実な愛を描く水沢なおさんの第2小説『こんこん』（河出書房新社）。

この2冊の刊行を記念して伊藤亜紗さんと水沢なおさんによるトークイベント「感じるとはなにか」を6月29日にtwililightで開催します！

終演後にはサイン会も開催しますので、ぜひご参加ください。

イベント内容

伊藤さんは『体の居場所をつくる』のなかで、「居場所をつくること、それは言い換えれば、環境と体の関係を、あれこれと解釈し直し、仮説を立て、根気よく結び直すことに他なりません。」と書いています。

水沢さんは『こんこん』で触れることのできないいわば「推し」との関係性を描きました。そこではまるで体が透明になって、触れられないからこそ居場所ができるようです。生身の人間との触れ合いは怖いし、恐ろしい。傷つけたくないし、傷つけないでほしい。そう感じている人は現代においてとても多いのではと思います。

水沢さんは常にひとつになること、なれないことを描いてきました。水沢さんにとって居場所とはどのようなものなのでしょうか。

そこにはきっと伊藤さんが本の中で書いた「感じるとはなにか」ということが関わってくると思います。

私と体、私と環境の関係を考えることは、きっと混沌とした状況を進む手すりになることでしょう。

登壇者紹介

伊藤亜紗（いとう・あさ）

1979年生まれ。美学者。東京科学大学未来社会創成研究院DLab⁺ディレクター、リベラルアーツ研究教育院教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学（文学博士）。

主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』（光文社）、『どもる体』（医学書院）、『記憶する体』（春秋社）、『手の倫理』（講談社選書メチエ）、『ヴァレリー 芸術と身体の哲学』（講談社学術文庫）、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』（文藝春秋）など多数。

第13回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞、第19回日本学士院学術奨励賞受賞。

水沢なお（みずさわ・なお）

1995年、静岡県生まれ。詩人。

2016年、第54回現代詩手帖賞。2020年、第1詩集『美しいからだよ』（思潮社）で第25回中原中也賞。ほか著書に第2詩集『シー』（思潮社）、小説集『うみみたい』（河出書房新社）。

イベント日時（対面・オンライン開催）

【開催日時】2026年6月29日（月）開場：19時 開演：19時30分 終演：21時

【会場】twililight（東京都世田谷区太子堂 4-28-10 鈴木ビル3F・屋上／三軒茶屋駅より徒歩5分）

【料金】

- 来店参加：2000円

来店＋『体の居場所をつくる』2090円＝4090円（当日お渡し）

来店＋『こんこん』2200円＝4200円（当日お渡し）

来店＋『体の居場所をつくる』2090円＋『こんこん』2200円＝6290円（当日お渡し）

- 配信参加：1000円

配信＋『体の居場所をつくる』2090円＝3090円（イベント後の発送）

配信＋『こんこん』2200円＝3200円（イベント後の発送）

配信＋『体の居場所をつくる』2090円＋『こんこん』2200円＝5290円（イベント後の発送）

＊すべて見逃し配信付き（イベント終了後、3日以内にPeatixのメッセージから視聴用リンクをお送りします）

『体の居場所をつくる』好評につき3刷出来！

お申し込みはこちら :https://peatix.com/event/5039168

数々の書評に掲載いただきました



★朝日新聞 青山七恵さん書評（2026年5月23日）

★毎日新聞 藤原辰史さん書評（2026年5月9日）

★日本経済新聞 竹端寛さん書評（2026年3月28日）

★読売新聞 大森静佳さん書評（2026年3月21日）

★共同通信 頭木弘樹さん書評（沖縄タイムス、北日本新聞、琉球新報、千葉日報、東奥日報、下野新聞、山陽新聞、新潟日報、茨城新聞、埼玉新聞、北日本新聞、長崎新聞、佐賀新聞、東京新聞他、全国の新聞に多数掲載）

★北海道新聞 佐々木ののかさん書評（2026年4月26日）

★西日本新聞 村瀬孝生さん書評（2026年6月6日）

★読売新聞夕刊 小川公代さん文芸季評（2026年3月28日）

★NHKラジオ「ラジオ深夜便」 辻山良雄さん出演「本の国から」（2026年4月25日）

★TBSラジオ 武田砂鉄のプレ金ナイト（2026年3月20日）

★「週刊読書人」 頭木弘樹さん書評（2026年4月10日号）

★「週刊新潮」 宮田珠己さん書評（2026年4月2日号）

★「SPUR」 花田菜々子さん書評（2026年6月号）

著者：伊藤亜紗

ISBN：9784255014081

発売：株式会社朝日出版社

判型・頁数：四六判・312頁

ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255014081/