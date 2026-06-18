公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）ではみなさんに健康に役立つ様々な情報を提供するため、「健康ぷらざ」を制作していますが、このほど、その最新号が完成し、公式ホームページで公開されました。

健康ぷらざ最新号はこちら :https://www.med.or.jp/dl-med/people/plaza/603.pdf

最新号では「肥満症」を取り上げています。

その中では、山内敏正東大医学部附属病院糖尿病・代謝内科教授がまず「肥満症」について、肥満とは異なり、健康障害を一つ以上併せ持ち、医学的にも減量が必要な病気であることを説明し、注意を促しています。

その上で、「肥満症」の症状やその要因として遺伝的要因、環境的要因、心理・社会的要因があること、また、治療法としては食事療法、運動療法、行動療法があるが、それでも改善しない場合は薬物療法、外科療法が検討されることなどを解説しています。

その他、昨今問題となっている肥満症でない方が、肥満症治療薬を使用していることにも触れ、健康障害を引き起こす危険性を指摘し、注意を呼び掛けています。

日本医師会では「ぜひ、ご一読いただき、『肥満症』は病気であることをご認識いただきたい。体格指数（ＢＭＩ）[体重（ｋｇ）／身長（ｍ）×身長（ｍ）で計算]が25以上ある方で、今回の『健康ぷらざ』で示した健康障害の症状が一つでも見られる方はぜひ、医療機関を受診してほしい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03-3946-2121（代）

公益社団法人 日本医師会

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「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



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