【東京グレートベアーズ】大竹壱青選手 選手契約継続のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、東京グレートベアーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久保田健司）は、大竹壱青選手との2026-27シーズン選手契約（継続）が決まりましたので、お知らせいたします。

引き続きご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

■大竹 壱青（おおたけ・いっせい）選手プロフィール

【ポジション】ミドルブロッカー

【 生年月日 】1995年12月3日（30歳）

【 出 身 】神奈川県横浜市

【身長／体重】202cm／98kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】東亜学園高校→中央大学→パナソニックパンサーズ→Seoul Woori Card Woori WON（韓国）→東京グレートベアーズ

【背番号】13

■大竹 壱青 選手コメント

2026-27シーズンも東京グレートベアーズでプレーさせていただくこととなりました。

支えてくださるリルベアのみなさま、パートナー各社様、関係者のみなさまには、いつも多大なるサポートをいただき感謝しております。

昨シーズンは、チームとしても個人としても、多くの悔しさを経験しました。2026-27シーズンも現状に満足することなく、もう一度自分自身と向き合いながらさらに高いレベルを目指し突き進んでいきます。グレベアがまだ見たことのない景色を共に見に行くため、全力で戦います。2026-27シーズンも熱い応援をよろしくお願いいたします。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/