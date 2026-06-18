フランス出版80周年！6月29日『星の王子さま』の日を記念して、丸善5店舗の書店限定ポップアップにて新アイテムを先行発売

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、世界中で愛され続けている絵本『星の王子さま』の名シーンをモチーフにしたオリジナルグッズを、「星の王子さま Goods Collection in BOOKSTORES」として期間限定書店ポップアップにて販売いたします。

今回、新商品としてこれからの季節にピッタリな「ラバーコースター」をご用意しました。

さらに、「星の王子さまグッズ」を税込2,200円以上お買い上げの方にお買い上げ特典として「オリジナルステッカー」を1点プレゼントいたします。

ポップアップ開催店舗

「星の王子さま Goods Collection in BOOKSTORES」

※期間は会場によって異なります

◆MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡(https://honto.jp/store/detail_1570070_14HB320.html)

2026年6月26日(金)～7月21日(火)

◆丸善丸の内本店(https://www.marunouchi.com/tenants/2015/)

2026年6月29日(月)～7月21日(火)



◆丸善岐阜(https://honto.jp/store/detail_1570143_14HB310.html)

2026年6月29日(月)～7月21日(火)

◆MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田(https://honto.jp/store/detail_1570065_14HB320.html)

2026年7月8日(水)～7月30日(木)

◆MARUZEN＆ジュンク堂書店札幌(https://honto.jp/store/detail_1570046_14HB320.html)

2026年7月8日(水)～8月2日(日)

新発売アイテム（先行販売商品）

涼しげなクリア素材の新アイテムが登場。

発売中アイテム

ラバーコースター［王子さま/ヒツジ/キツネ/ウワバミ］各1,430円（税込）トレーディングフレームマグネット［ランダム・全5種］ 各770円（税込）星の王子さまコラボ ツバメノート（A6サイズ）550円（税込）パフクッション 2,200円（税込）

3P巾着 1,540円（税込）

［左］3連アクリルキーホルダー 935円（税込）［右］ステッカーセット 825円（税込）

［左から］ディナースプーン 770円（税込）／ディナーフォーク 770円（税込）／ステンレスタンブラー 2,420円（税込）

めがねケース スクエア 1,980円（税込）

「星の王子さま Goods Collection in BOOKSTORES」限定グッズ

［左］まめ巾着（わたり鳥/正装/メインアート）各660円（税込）［右］マルシェバッグ 1,100円（税込）

［左］ミニタオル（アイコン/メインアート） 各880円（税込）［右］コンパクトミラー 1,650円（税込）

缶バッジ(左上から時計回りに、メインアート/正装/バラ）各660円（税込）

マグカップ 1,650円（税込）

ミニグラス（うわばみ/正装） 各1,100円（税込）

A4クリアファイル（メインアート/正装） 各440円（税込）

万年筆 3,850円（税込）

※お取扱商品はポップアップショップ開催店舗により異なります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接お問い合わせください。

お買い上げ特典

『星の王子さま』オリジナルグッズを1会計2,200円（税込）以上ご購入で

「ステッカー」をランダムで1枚プレゼント

※画像はイメージです。※お1人様1会計につき1枚のお渡しとなります。

※絵柄はお選びいただけません。何卒ご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

『星の王子さま』作品情報

～心でなきゃ、ものごとはよく見えない。肝心なところは、目に見えないんだ。～

『星の王子さま』は、フランスの航空開拓史に名を遺す英雄的飛行士であり、同時に文筆家でもあったアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの遺作にして代表作です。第二次大戦中亡命先のニューヨークで執筆され、1943年に出版されましたが、彼はそれと前後して自由フランス軍に参加するために北アフリカにわたり、翌年偵察飛行中に消息を絶ちました。

童話の体裁をとりながら、人生についての深い洞察に満ちたこの本は、言葉や文化の壁を越えて世界へと広がりました。翻訳された言語・方言の数は660を超え、総発行部数は3億冊に及び、その数は今日も増え続けています。

公式X

▶https://x.com/Le_PetitPrince

▶https://x.com/jplepetitprince

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



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