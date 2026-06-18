『クラッシュフィーバー』11周年直前イベントを6月18日(木)より開催！

ワンダープラネット株式会社

モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2026年6月18日(木)より、11周年直前イベントを開催することをお知らせします。

『クラッシュフィーバー』は2026年7月でサービス開始11周年を迎えます。11周年を間近に控え、直前イベントを開催！ログインでポリゴン110個をもらえるほか、記念ユニットの登場や無料ガチャなど盛りだくさんの内容となっております。



■ダウンロードはこちら

https://crashfeverjp.onelink.me/2252275788/twq9ft4u





１.11周年記念スペシャルログインボーナス開催！

期間中初回ログインでポリゴン110個を獲得しよう！

【開催期間】2026年6月18日(木)15:00～2026年7月31日(金)23:59



２.100連ひくとコスト70ユニットが選んでもらえる！11周年前夜祭無料10連ガチャ開催！

毎日プレイで無料10連ガチャチケットがもらえ、最大130連分の無料ガチャがひける！さらに100連目でコスト70ユニットを選んでもらえる『コスト70選べるチケット』が獲得できる！

【チケット獲得期間】2026年6月18日(木)15:00～2026年6月30日(火)23:59

３.イベントストーリー公開！

11周年イベントにつながるイベントストーリーがスタート！

新たに誕生した管理施設『クレオスピーク』の主催で開催が決定したALICE史上最大のスポーツの祭典、『ALICE ULTIMATE GAMES』の開会式が始まる！

４.11周年前夜祭記念フェス開催！！

イベントストーリーに登場する新ユニット『ヘスティア』が登場！

★6 厳慈の火育神 ヘスティア（CV：青山なぎさ）

【ガチャ開催期間】2026年6月18日(木)15:00～2026年7月8日(水)14:59

５.超フィーバーフェス開催！

イベントストーリーに登場する新ユニット『ディオニュソス』が登場！

★6 競熱の賛勝神 ディオニュソス（CV：室井海人）

【ガチャ開催期間】2026年6月22日(月)15:00～2026年7月8日(水)14:59

６.コスト65以上確定！チュートリアルガチャリニューアル！

チュートリアル中にひけるガチャがリニューアル！コスト65以上ユニットが1体確定で獲得できるようになります。すでにチュートリアルを終了している方もひくことが可能です！

【ガチャ開催期間】2026年6月18日(木)15:00～

７.生放送『11周年 大・大・大感謝SP!!』配信！

オフラインイベント『クラフィ11th メモリアルパーティ』会場からお届けする公開生放送！

11周年イベント情報はもちろん、大型アップデート情報など盛りだくさんの内容となりますので、ぜひご視聴ください！

【配信日時】2026年6月27日 (土)18:00～

【配信URL】https://youtube.com/live/O8Cg-TXA8bE

※開発中のため、内容が変更になる場合があります。

■『クラッシュフィーバー』概要

アプリ名：クラッシュフィーバー

カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG

価格： 無料 (アプリ内課金あり)

対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降

App Store: https://apple.co/2TVUJ23

Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

プロモーション動画：https://x.gd/8VMMb

公式サイト：https://crashfever.com/

公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR





■当社概要

社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）

本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F

設立日：2012年9月3日

代表者：代表取締役社長CEO 常川 友樹

事業内容：モバイルゲーム事業

公式Webサイト：https://wonderpla.net