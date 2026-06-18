＜News＞2026年6月18日『EGGコンソール ゾーディアック PC-8801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

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株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月18日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区　代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第104弾タイトル「ゾーディアック PC-8801」のリリースを開始しました。




ゲーム画面１


ゲーム画面２




ゲーム画面３


ゲーム画面４




ゲーム画面５


ヒーロー画像


5年の沈黙を破り、青き結晶が輝きだす。相棒マリーと降り立つのは、星の墓場「デスター・スラム」。


未踏の地の謎に、あなたの知略（コマンド）で挑め！


少年とロボットの絆の物語。Dr.デューマをその手で救い出せ。



【基本情報】


タイトル：EGGコンソール ゾーディアック PC-8801


ジャンル：アドベンチャーゲーム


メーカー：リバーヒルソフト


オリジナル版発売年：1985年


配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000122207.html


紹介動画URL　　： https://youtu.be/FoxG5_MuPbk


発 売 日 ： 2026年6月18日


価　　格 ： 880円（税込）（日本）


配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州


権利表記 ：


(C) althi Inc.


(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.




【『ゾーディアック PC-8801』について】


　本作は1985年にリバーヒルソフトより発売された、スペースアドベンチャーゲームです。



　５年前に行方不明になった父、Dr.デューマを探すため、相棒のロボット・アマロイド・マリーと共に旅に出たボーイ。偶然にも手がかりであるブルークリスタルの反応を得た二人は、デス・スター・スラムと呼ばれる雑星群の一つ、未踏の惑星に降り立った。


果たしてボーイとマリーは、無事にDr.デューマを見つけ出すことができるか？　



　ゾーディアックはコマンド入力式のアドベンチャーで、コマンドは主に「動詞＋名詞」の組み合わせで入力します。


　バーチャルキーボードを表示し、シーン攻略のためのコマンドを入力して物語を進めます。



　ボーイとロボット・アマロイド・マリーの前に繰り広げられるアドベンチャー・スペース・ロマン。


急げ！父・Dr.デューマはそこにいる。




※シーンセレクト機能はございません。


※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。




【『EGGコンソール ゾーディアック PC-8801』について】


・「ギャラリー」モード


　当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。　　　


　



ギャラリー画面



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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/





※　『プロジェクトEGG』とは


　MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。


　D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。



怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/egg/


あのゲームのサントラがココだけに！？　約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：


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