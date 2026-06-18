＜News＞2026年6月18日『EGGコンソール ゾーディアック PC-8801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。
2026年6月18日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第104弾タイトル「ゾーディアック PC-8801」のリリースを開始しました。
ゲーム画面１
ゲーム画面２
ゲーム画面３
ゲーム画面４
ゲーム画面５
ヒーロー画像
5年の沈黙を破り、青き結晶が輝きだす。相棒マリーと降り立つのは、星の墓場「デスター・スラム」。
未踏の地の謎に、あなたの知略（コマンド）で挑め！
少年とロボットの絆の物語。Dr.デューマをその手で救い出せ。
【基本情報】
タイトル：EGGコンソール ゾーディアック PC-8801
ジャンル：アドベンチャーゲーム
メーカー：リバーヒルソフト
オリジナル版発売年：1985年
配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000122207.html
紹介動画URL ： https://youtu.be/FoxG5_MuPbk
発 売 日 ： 2026年6月18日
価 格 ： 880円（税込）（日本）
配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州
権利表記 ：
(C) althi Inc.
(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.
【『ゾーディアック PC-8801』について】
本作は1985年にリバーヒルソフトより発売された、スペースアドベンチャーゲームです。
５年前に行方不明になった父、Dr.デューマを探すため、相棒のロボット・アマロイド・マリーと共に旅に出たボーイ。偶然にも手がかりであるブルークリスタルの反応を得た二人は、デス・スター・スラムと呼ばれる雑星群の一つ、未踏の惑星に降り立った。
果たしてボーイとマリーは、無事にDr.デューマを見つけ出すことができるか？
ゾーディアックはコマンド入力式のアドベンチャーで、コマンドは主に「動詞＋名詞」の組み合わせで入力します。
バーチャルキーボードを表示し、シーン攻略のためのコマンドを入力して物語を進めます。
ボーイとロボット・アマロイド・マリーの前に繰り広げられるアドベンチャー・スペース・ロマン。
急げ！父・Dr.デューマはそこにいる。
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【『EGGコンソール ゾーディアック PC-8801』について】
・「ギャラリー」モード
当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。
ギャラリー画面
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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/
※ 『プロジェクトEGG』とは
MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。
D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。
怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：
https://www.amusement-center.com/project/egg/
あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：
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