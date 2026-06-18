＜News＞2026年6月18日『EGGコンソール ゾーディアック PC-8801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年6月18日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第104弾タイトル「ゾーディアック PC-8801」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ヒーロー画像

5年の沈黙を破り、青き結晶が輝きだす。相棒マリーと降り立つのは、星の墓場「デスター・スラム」。

未踏の地の謎に、あなたの知略（コマンド）で挑め！

少年とロボットの絆の物語。Dr.デューマをその手で救い出せ。

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール ゾーディアック PC-8801

ジャンル：アドベンチャーゲーム

メーカー：リバーヒルソフト

オリジナル版発売年：1985年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000122207.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/FoxG5_MuPbk

発 売 日 ： 2026年6月18日

価 格 ： 880円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C) althi Inc.

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.





【『ゾーディアック PC-8801』について】

本作は1985年にリバーヒルソフトより発売された、スペースアドベンチャーゲームです。



５年前に行方不明になった父、Dr.デューマを探すため、相棒のロボット・アマロイド・マリーと共に旅に出たボーイ。偶然にも手がかりであるブルークリスタルの反応を得た二人は、デス・スター・スラムと呼ばれる雑星群の一つ、未踏の惑星に降り立った。

果たしてボーイとマリーは、無事にDr.デューマを見つけ出すことができるか？

ゾーディアックはコマンド入力式のアドベンチャーで、コマンドは主に「動詞＋名詞」の組み合わせで入力します。

バーチャルキーボードを表示し、シーン攻略のためのコマンドを入力して物語を進めます。

ボーイとロボット・アマロイド・マリーの前に繰り広げられるアドベンチャー・スペース・ロマン。

急げ！父・Dr.デューマはそこにいる。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【『EGGコンソール ゾーディアック PC-8801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/

※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

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