呪物蒐集家 田中俊行も共鳴!!『コワイかもしれない　押切蓮介ホラー短編集』6月18日(木)発売

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、

『コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集』（著者：押切蓮介）を2026年6月18日(木)に発売いたします。

『コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集』書影❑あらすじ

押切蓮介が実際に体験したり、知人から聞いたりした怖い話をマンガ化。

ゆる怖な押切ワールドを堪能できる、「増刊本当にあった愉快な話」「怪談コミック サムケ」などに掲載したゾゾッとする全14作品!

描き下ろしマンガ「直近のコワイかもしれない」も特別収録。

また作品を描いた当時の気持ちや状況など、各作品に対する著者コメントも追記している。



“工業高校出身同士でほぼ同世代”の

押切蓮介×田中俊行(呪物蒐集家)との怪異対談

「コワイかもしれない」話も収録。

❑押切蓮介 メッセージPOP❑特典情報アニメイト特典 ペーパーゲーマーズ特典 イラストカードメロンブックス特典 イラストカードCOMIC ZIN特典 イラストカード

❑書誌情報

『コワイかもしれない 押切蓮介ホラー短編集』

著者：押切蓮介

発売日：2026年6月18日（木）

判型：A5判

ページ数：144ページ

定価：1,430円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161276.html

❑作家情報

押切蓮介

1979年9月19日生まれ、神奈川県川崎市出身。1998年に、ヤングマガジン（講談社）にて「マサシ!!うしろだ!!」でデビューし、「でろでろ」などホラーギャグの分野で人気を博す。代表作に「ミスミソウ」「ピコピコ少年」「ゆうやみ特攻隊」「ハイスコアガール」「狭い世界のアイデンティティー」など多数。「ミスミソウ」は実写映画化、「ハイスコアガール」はTVアニメ化も果たした。月刊ビッグガンガン（スクウェア・エニックス）にて「ハイスコアガール DASH」、怪と幽（KADOKAWA）にて「おののけ！くわいだん部」を連載中。

❑試し読み