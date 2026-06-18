大家歴23年の著者が運命を感じた「買い物件」はどれだ!!　　　　『現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り』　　　　　　6月18日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、コミックエッセイ『現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り』（著者：東條さち子）を2026年6月18日（木）に発売致します。

『現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り』書影ＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏで投資に興味を持った人、必見！ 次は低予算から始める不動産投資!?『現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り』POP

❑あらすじ

漫画家・東條さち子は、かつては３棟22部屋のアパートと貸家１つを経営していたガチ大家さん。だが現在は一軒家２つを貸しながら、持ち家でのんびり過ごしていた。

そんな中、一人娘のトーコが彼氏を連れて海外から帰国することになり、貸家のひとつに住ませてほしいという。しかし幸か不幸か、現在両方に借主がいて、あと４年はここに住むらしい。

娘が借家に住み、４年間の家賃を払い続けるなんてもったいない！

であれば、ここは予算500万円で中古一戸建てを買いそこに住まわせ、娘たちが出て行ったあとは貸家として元を取るのが正解！

大家歴23年の漫画家の投資用不動産を探す旅が始まる!!

❑書誌情報『現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り』書影現役大家の500万円以下中古一戸建て投資不動産巡り

著：東條さち子

発売日：2026年6月18日（木）

定価：1,485円（税込）

判型：A5判

ページ：160ページ

【竹書房 詳細ページ】

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10161275.html

❑著者情報

東條さち子

漫画家をしながら日本では大家さん、スリランカではホテルを経営するプチ実業家。

娘・トーコちゃんの成長や進学を描いた「赤んぼって(https://www.takeshobo.co.jp/book/b10075058.html)」シリーズ、「庶民の娘ですがセレブ学校へ通っています(https://www.takeshobo.co.jp/book/b10052685.html)」、「庶民ですが娘をセレブ留学させました(https://www.takeshobo.co.jp/book/b10052858.html)」の他、「シニア介護ドライバーが語るココだけの話(https://www.takeshobo.co.jp/book/b10079679.html)」など（全て竹書房）、著書多数。

Xアカウント：https://x.com/sachikoCRZ

❑試し読み

❏連載誌「本当にあった愉快な話」

竹書房から毎月末に発売しているエッセイ漫画雑誌。

日常の笑える出来事から、非日常的な驚きの体験まで、バラエティ豊かな「愉快な話」が満載。

・最新7月号ただいま発売中！

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10166219.html

公式X：https://x.com/comicessaytake1

❏竹書房コミックエッセイcafe

竹書房がお届けするコミックエッセイ総合サイト。

育児・美容から人生哲学まで様々なテーマの作品を掲載中！

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