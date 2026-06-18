【新連載】実況累計再生数2,500万OVERの大人気フリーゲーム、驚愕のコミカライズ!!『ネタバレが激しすぎるRPG　最後の敵の正体は勇者の父!!?』6/18より連載開始！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ネタバレが激しすぎるRPG 最後の敵の正体は勇者の父!!?』（原作：みぬひのめ 漫画：篠房六郎）を6月18日(木)12:00より「竹コミ！」にて連載開始いたします。

「ネタバレ」していても、泣けて笑える究極のRPGコミック！ゲーム版プレイヤーも必読の、新たな感動がここにある!!

「ネタバレが激しすぎるRPG 最後の敵の正体は勇者の父!!?」バナー❏あらすじ

とある王国で巻き起こる、国民が次々と失踪し、スライムが増殖する謎の怪事件！

勇者「ハロルド・ケンジャノッチ」は、国王「クロマーク」の命を受け、この事件の解決に挑む――。

頼れる仲間は、魔導士「マーシャ・ウラギール」、剣士「テレーゼ・マトハズレイ」、僧侶「ルキウス・スグシヌヨン」!!

４人は事件の元凶と思われる、魔王「ユウシャノ・チーチ」討伐へと向かうが、城を出ていきなり魔王軍四天王の一人「クソザッコ」に襲われ、僧侶のルキウスがすぐ死んでしまう…！

残された３人は力を合わせ、無事に事件を解決できるのか!?

そして超衝撃の、事件の“黒幕”の正体とは――!!?

先の展開がまったく読めない、新感覚の冒険ファンタジー、連載リスタート!!!

❏連載情報

・タイトル：ネタバレが激しすぎるRPG 最後の敵の正体は勇者の父!!?

・原作：みぬひのめ 漫画：篠房六郎

・配信開始：2026年6月18日（木）

・配信ページ：竹コミ！https://takecomic.jp/

■「竹コミ！」について

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

編集部公式X

竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O

竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen

続きは『竹コミ！』でお楽しみください！https://takecomic.jp/