シャノン、MOVEDと販売パートナー契約を締結。 AIを活用した販売促進を「kintone × シャキーン」で支援

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、株式会社MOVED（代表取締役：渋谷 雄大、以下MOVED）との間で、パートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

MOVEDはサイボウズオフィシャルパートナーとして5年連続2つ星を獲得しております。本提携により、MOVEDが持つ豊富なkintone導入支援実績と、シャノンが提供するkintone連携対応のAI搭載型「営業・販促オールインワン」サービス「シャキーン」を組み合わせ、人材不足や投資予算に悩む中堅・中小企業へ向けた総合的なソリューション提案を全国で開始いたします。

■パートナー契約締結の背景：中堅・中小企業が直面する「AI活用の壁」

現在、多くの企業でAI活用の機運が高まっている一方、従来の業務プロセス変更への抵抗や、投資対効果（ROI）の不透明さから、組織全体での活用に踏み切れないケースが少なくありません。

特に人材不足が深刻な中堅・中小企業においては、AI導入の必要性を理解しつつも、大企業以上にシビアな「売上・利益の確保」との板挟みにあい、継続的な投資や活用促進が遅れているのが現状です。

このような課題を解決するため、両社は手軽かつ低コストで確かな成果（売上・効率化）を生み出す新たなビジネス基盤の提案に向けて協業にいたりました。

■「kintone」×「シャキーン」連携がもたらすメリット

本提携において、MOVEDは「kintone」を中心としたエコシステムの一環として、シャノンが提供する「シャキーン」を含めた総合的な提案を行います。

- 「シャキーン」の強み：月額3万円という圧倒的な低コストで、ノーコードかつAI支援により、専門知識がなくても誰でも簡単に営業・販促活動が行える「営業・販促オールインワン」サービスです。- 業務改善プラットフォーム「kintone」の強み：サイボウズ株式会社が提供する、ノーコードで業務のシステム化や効率化を実現するアプリ構築プラットフォームです。2026年6月の「kintone AI」実装により、さらなる進化を遂げています。

この2つのシステムがシームレスに連携することで、中堅・中小企業のユーザー様は、「安価」かつ「簡単」に、商談創出から売上拡大、さらに社内の業務効率化までを一気通貫で見込めるビジネス基盤を迅速に構築することが可能となります。

■今後の展望：全国の企業を対象にAI導入と「現場の自走」を強力に推進

延べ1万人以上が受講するkintone研修の提供や、DX推進・人材育成の実践パートナーとして豊富な支援実績を持つMOVEDが、ツールの導入にとどまらない総合的な伴走支援を行うことで、AI導入への心理的・コスト的ハードルを下げ、現場が主体的に自走できる確実な業務改善へと導きます。

今後は、全国のメンバーが活躍するフルリモート体制の強みを活かし、全国の企業を対象に中堅・中小企業の持続的な成長を強力に後押ししてまいります。

■エンドースメント

株式会社MOVED 代表取締役 渋谷 雄大 様

今回のシャノン社との協業を心から歓迎いたします。弊社はすべてのひとに心を動かす「きっかけ」をミッションに、これまで多くの企業様のDX推進や伴走支援に従事してまいりました。



多くの現場を見てきた中で、マーケティングでのツール活用を難しく感じているお客様が多いことを実感しています。そんな中、kintoneと連携し、低コストで手軽に、かつ強力に営業・販促を支える「シャキーン」は、まさに「現場が主役となって成果を出す」世界観を実現する強力な武器です。



弊社のDX推進ノウハウと「シャキーン」を掛け合わせ、導入でおしまいにするのではなく、現場が自ら活用し、売上という成果を出し続けるまで徹底的にサポートしてまいります。

■株式会社MOVEDについて

MOVEDは、業務改善・DXといった「仕組み」の構築から、プレゼン・動画・デザインといった「伝える力」の向上まで、幅広い領域を横断して支援するITコンサルティング・研修会社です。kintoneの構築や伴走支援、各種AI活用研修などを通じて、単なるツールの導入にとどまらず、お客様の社内に「改善が回り続ける文化」を根付かせるための本質的な課題解決を提案しています。

■株式会社シャノンについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/632_1_3168c58b310b3511df96fd685c39eeaf.jpg?v=202606190251 ]

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2984/table/632_2_cc3e5af023c451c525db575bb50c1d8b.jpg?v=202606190251 ]

■kintone AI時代の営業・販促オールインワンサービス「シャキーン」について

「シャキーン」は、株式会社シャノンが提供する、kintoneユーザーのためのAI搭載型「営業・販促オールインワン」サービスです。

本サービスは、kintoneを導入している企業が、個別の外部プラグインを複数契約・連携することなく、これ一つで日々の営業・販促活動を完結できるよう開発されました。無料の名刺のデジタル化、メール一斉配信やセグメント配信、フォーム作成、Webトラッキング、企業IP解析といった営業・販促に必要な機能をワンパッケージにし、月額3万円という手軽な価格で提供します。

2026年6月14日のサイボウズ株式会社によるkintone AIの正式提供開始に伴い、業務のデジタル化・AI化が加速する中、「シャキーン」も最新のAI機能を搭載。専門知識がなくても、AIによるLP（ランディングページ）の自動作成や、AIによる操作ナビゲーションなど、人手をかけずに成果を出す「自律自走型」の運用を可能にします。

「kintoneに眠る顧客をシャキーンと目覚めさせる」をコンセプトに、日々のメルマガ配信や新規問い合わせ対応はもちろん、過去の交換名刺やリストなどの「休眠顧客」から効率よく商談を生み出す仕組みを提供します。

【主な機能と特徴】

- 営業・販促のオールインワン：名刺管理、メール配信、フォーム作成、Webの足跡確認がすべてこれ一つで完結。- kintoneデータとのリアルタイム連動：面倒なインポート/エクスポートなしで、kintone内の顧客情報と販促活動が直結。- AIによる業務効率化：AIがLP作成をサポートするなど、販促にかかる時間とコストを大幅に削減。- 圧倒的なコストパフォーマンス：複数のツールを組み合わせる手間の削減と、月額30,000円（税別）のワンプライスを実現。

▼「シャキーン」製品サイト・詳細はこちら

https://www.shanon.co.jp/lp/shakin/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp