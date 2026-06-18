【待望の再販】新作劇場公開記念-『機動警察パトレイバー 劇場版』× FCW コラボTシャツの再販決定！

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国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」主催のリバイバル上映プロジェクトにて、去年〈2025年〉リバイバル上映をした『機動警察パトレイバー 劇場版』『機動警察パトレイバー2 the Movie』。この上映を記念しFilmarks Culture Wearによるリバイバル上映記念コラボTシャツを発売しました。

今年、OVAシリーズでのアニメ化から30周年を迎えた「機動警察パトレイバー」が新たに全3章構成にて劇場公開が決定！5月15日より『機動警察パトレイバー EZY File 1』が大ヒット上映中となりますが、これを記念して『機動警察パトレイバー 劇場版』× FCW コラボTシャツの再販が決定しました！

復刻版『機動警察パトレイバー 劇場版』× FCW リバイバル上映記念 半袖T

プリントは『機動警察パトレイバー 劇場版』のキーとなるシーンで登場する、”あの”マップ映像を大胆に落とし込んだグラフィックTシャツ。英字は劇場版ポスターに使用されたコピーをモチーフにデザインしました。

新しいネームタグにて復刻し、今回はXXLサイズも展開。素材は柔らかい綿天竺で肌馴染みがよく、着やすい一着に仕上げました。

※画像の商品はサンプルのため、実際の商品と仕様・加工・サイズが若干異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

Filmarks Culture Wearとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8641/table/750_1_51b95b64d719e21b596aac7e69c952fe.jpg?v=202606191251 ]

Wear culture.

Live its world.

Express yourself.

Filmarksが生み出す、新たな「カルチャーウェア」。映画やアニメをただのモチーフとして消費するのではなく、その思想・感情・世界観に共鳴するデザインを纏う。「好き」を超え、作品のメッセージと一体化する。それは単なるグッズではなく、アイデンティティの証明。

好きな作品を「身につける」ことは、その世界観を生きる、自己表現だ。

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