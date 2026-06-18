ニュージーランド食肉処理加工販売事業者Greenlea Group Limitedの取得

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社（東京都目黒区／代表取締役社長 浦田寛之。以下「当社」）は、連結子会社であるANZCO Foods Limited（以下「ANZCO」）を通じ、ニュージーランドの食肉処理加工販売事業者であるGreenlea Group Limited（以下「Greenlea」）の全株式を取得することに本日合意しましたのでお知らせいたします。

取得価額は、約800百万ニュージーランドドル（約760億円）となる予定であり、今後、関係当局の承認など、必要な法的手続きを経た上で、2026年8月末の取得完了を予定しています。

世界的な食肉需要の拡大が見込まれる中、ニュージーランドは世界第7位の牛肉輸出国であり、牧草主体の飼育や安定した気候条件、厳格な防疫体制、隣接する酪農産業からの生体供給などを背景に、他の牛肉輸出国と比べてサステナブルな食肉生産が可能な国です。

Greenleaは、ニュージーランド国内における優位な立地条件、地域社会や生産者と長年にわたり築いてきた強固な関係を背景に操業効率が高く、またANZCOと様々なシナジーを創出できる企業です。

本件取得により、ANZCOはニュージーランドで最も収益力の高い食肉事業者となる見込みであり、同国における事業基盤を一層強化することが可能となります。

ANZCO Foods LimitedGreenlea Group Limited

当社は、海外事業の成長加速を「長期経営戦略2035」の柱の一つと位置付け、事業基盤の強化に取り組んでいます。

海外事業に関しては、基礎食品として不可欠な動物性たんぱく質の供給能力の向上を軸に、食肉事業を中心としたグローバルな供給体制の拡充を図る方針です。ANZCOを当社グループ海外食肉事業の中核拠点の一つと位置付け、本件取得による事業基盤の拡大とシナジーの創出を通じて、海外事業の持続的な成長と収益力のさらなる向上を加速させてまいります。

Greenleaの概要等に関しては、本日開示した適時開示(https://www.itoham-yonekyu-holdings.com//Portals/0/whatsnews/20260618_PR_HD_PJQT/20260618_disclosure_ANZCO_Greenlea.pdf)と説明資料(https://www.itoham-yonekyu-holdings.com//Portals/0/whatsnews/20260618_PR_HD_PJQT/20260618_Presentation_Materials_ANZCO_Greenlea.pdf)併せてご参照ください。

当社ニュージーランド国内拠点分布