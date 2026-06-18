ネットアーティストを目指す″スミレちゃん”の人生選択リズムADV『One Song, One Life』、ジー・モードよりパブリッシング決定！新PV公開＆Steam Nextフェスにて最新デモ版公開

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、音楽制作/プロデュースを手掛ける「株式会社LOVE ANNEX」が初めて企画する新作インディーゲーム、『One Song, One Life』のパブリッシャーがジー・モードに決定したことをお知らせいたします。

本日6月18日に、新作プロモーションムービーを公開しました。

さらに、6月16日（日本時間）より開催されている「Steam Nextフェス」へも参加、最新の体験版（デモ版）を公開中です。

本作はジー・モードが開発協力を行うことが決定し、2026年中のリリースを目指し鋭意開発中です。

最新プロモーションムービー（6月18日公開）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wunBbvyKbMw ]

本作のヒロイン"スミレちゃん”が『One Song, One Life』の魅力を紹介してくれます。

楽曲数は20曲以上！スミレちゃんの人生を選択して最高のネットアーティストに導きましょう。

■『One Song, One Life』Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4101830/

『One Song, One Life』とは

叩くノーツの種類によって「楽曲」と「ストーリー」が分岐していく新感覚のリズムADVゲームです。

"推し"と同じステージに立つために最高のネットアーティストを目指す女の子（スミレちゃん／霧島純恋）の人生を、あなたの演奏で変えていきましょう。

時には音楽業界の誘惑に翻弄されたり、悪い大人たちに騙されたり……

様々な闇にスミレちゃんは病んでいきますが、気にすることはありません。

しょせん、人生は一曲の歌なのですから。

スミレちゃん

本名：霧島純恋（きりしま すみれ）

都内に暮らす19歳。両親は離婚しており、父親に箱入り娘として育てられた。

目的のためには自分本位になってしまう一面があり、協調性に少し欠ける性格。

推しのライブ映像を見て「自分もあのステージで歌いたい！」と立ち上がるスミレちゃん。

音楽業界の誘惑に翻弄され、ときに挫折を味わいながらも歌い手として奮闘していく。

■スミレちゃん X（Twitter）

https://x.com/SUMIRE_OSOL

■キャラクターデザイン

てぃら https://x.com/tira_27

■ゲーム内アート

ちゃまじ https://x.com/omemeren

Steam Nextフェスに参加、最新の体験版がプレイ可能

世界中のリリース前ゲームの体験版が楽しめる、Steamの祭典「Steam Nextフェス（6月）エディション」に『One Song, One Life』が参加します。

最新の体験版をプレイいただき、ウィシュリストに追加してください。

■Steam Nextフェス

開催日時（日本時間）：2026年6月16日（AM2:00）～6月23日（AM２:00）

イベントページ https://store.steampowered.com/sale/nextfest

■『One Song, One Life』Steamストアページ（無償体験版がダウンロードできます）

https://store.steampowered.com/app/4101830/

『One Song, One Life』ゲーム概要

タイトル：One Song, One Life（ワンソングワンライフ）

ジャンル：あなたの演奏が物語を変える新感覚”分岐型”音楽アドベンチャー

発売日：2026年

販売価格：未定

プラットフォーム：Steam(R)

対応言語：日本語・英語・簡体字

プレイ人数：1人

企画・楽曲制作：株式会社LOVE ANNEX

開発：株式会社C-Route（シー・ルート）

パブリッシング・開発支援：株式会社ジー・モード

Steamストアページ https://store.steampowered.com/app/4101830/

公式ホームページ https://one-song-one-life.jp/

スミレちゃん X(Twitter) https://x.com/SUMIRE_OSOL

楽曲制作

太田 雄大（株式会社LOVE ANNEX）

作曲家・編曲家・作詞家・ギタリスト

学生時代よりギター、ベース、ドラムとして様々なバンドに参加し、 音楽番組や大型イベントに多数出演。その後、作詞・作曲・編曲へと活動の幅を広げ、数多くのアーティストやコンテンツに楽曲を提供。

2024年に『One Song, One Life』のゲーム企画を立ち上げ、開発ディレクター、楽曲制作を担当。

■楽曲提供先

私立恵比寿中学 / あんさんぶるスターズ！！ / マイメロディ / バニーガーデン2 / カードファイト!! ヴァンガード/ SHOW BY ROCK!! /etc

■X（Twitter） https://x.com/mlp_ota

プロデューサー

瑞牆／須田 貴文（株式会社C-Route）

ゲームプランナー・シナリオライター・経営者

ゲーム実況者やVTuberのマネジメント・プロデュースを経て、「実況された時に面白くなるゲーム」を目指して企画・開発に取り組んでいる。現在は漫画・Webtoon・ゲーム制作を手掛ける「株式会社C-Route」の代表を務める。

2024年に『One Song, One Life』のゲーム企画を立ち上げ、プロデュースおよびシナリオを担当。

■代表作

マイクに叫んで怪物を倒すホラーゲーム『THREAT -SCREAM AND ESCAPE-』

■公式HP・X（Twitter）

https://c-route.jp/

https://x.com/Mizugaki_game

株式会社LOVE ANNEX

アニメやゲームなどのエンターテインメントコンテンツを中心に、音楽プロデュースや楽曲制作、クリエイターのマネジメントを行うクリエイティブカンパニー。数々の人気作品の音楽を手掛けてきた実績とノウハウを活かし、質の高いサウンドで作品の世界観を鮮やかに彩ります。

【公式Web】https://love-annex.jp/

【公式X】https://x.com/love_annex

株式会社ジー・モード

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。