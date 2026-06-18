「刀剣乱舞ONLINE」好評のヘアミルク第4弾が登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、『刀剣乱舞ONLINE ヘアミルク 第4弾』(各3,630円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年6月18日(木)12時よりバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )にて開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ クレアボーテ)



※商品購入ページ：https://p-bandai.jp/item/item-1000252553/

■商品特長

本商品は、PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」に登場する刀剣男士、にっかり青江・薬研藤四郎・髭切・膝丸・二筋樋貞宗の5振りをそれぞれイメージしたアウトバスヘアミルクです。

本体ボトルデザインには各刀剣男士の装いをモチーフとして取り入れ、洗面所やドレッサーに置いても馴染む仕様に仕上げました。

ヘアミルクはすっと髪になじむみずみずしいテクスチュアで、こだわりの美容液成分を配合。香りは各刀剣男士をイメージした5種類で、ほのかに香り立つさわやかな花の香りに包まれます。水分とコルテックスチャージ成分※１(毛髪補修成分)が髪の内側にじっくり浸透し、しっとりとしなやかでまとまりのある髪へ導きます。タオルドライしたあとの髪に使用すれば、うるおい補給のアウトバストリートメントとして、乾いた髪に使用すれば、乾燥をカバーしながらまとまりのある髪へ導くスタイリング剤として、それぞれご使用いただけます。

＜ラインナップ／美容液成分＞

・にっかり青江：柳の香り(やなぎのかおり)

コルテックスチャージ成分※1(毛髪補修成分)、スクワラン(保湿成分)、ヤナギハッカエキス (保湿成分)配合

・薬研藤四郎：木瓜の香り(ぼけのかおり)

コルテックスチャージ成分※1(毛髪補修成分)、スクワラン(保湿成分)、オウレンエキス(保湿成分)配合

・髭切：白い竜胆の香り(しろいりんどうのかおり)

コルテックスチャージ成分※1(毛髪補修成分)、スクワラン(保湿成分)、天人花エキス※２(保湿成分)配合

・膝丸：青い竜胆の香り(あおいりんどうのかおり)

コルテックスチャージ成分※1(毛髪補修成分)、スクワラン(保湿成分)、アーチチョークエキス※3 (保湿成分)配合

・二筋樋貞宗：松笠菊の香り(ルドベキアのかおり)

コルテックスチャージ成分※1(毛髪補修成分)、スクワラン(保湿成分)、アルニカ花エキス(保湿成分)配合

※1 ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル／オクチルドデシル)

※2 テンニンカ果実エキス

※3 アーチチョーク葉エキス

■商品概要

・商品名 ：刀剣乱舞ONLINE ヘアミルク 第4弾

( https://p-bandai.jp/item/item-1000252553/ )

・価格 ：各3,630円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：洗い流さないヘアトリートメントミルク 1本(100ml)

・商品サイズ：約W77×H110.5×D25mm

・商品素材 ：ボトル…PET、キャップ…PP

・生産エリア：日本

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/ )、他

・予約期間 ：2026年6月18日(木)12時～2026年7月21日(火)23時予定

・商品お届け：2027年2月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ クレアボーテ

(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「刀剣乱舞(とうけんらんぶ)ONLINE」について

DMM GAMESとニトロプラスがタッグを組み制作したPCブラウザ・スマホアプリゲームです。プレイヤーは、審神者(さにわ)と呼ばれる主(あるじ)となり、歴史に名だたる刀剣が戦士の姿となった“刀剣男士”達を集めながら、白刃隊(はくじんたい)を結成・強化し敵と戦っていきます。彼らの人気はさることながら、史実を基にしたストーリーや、実在する刀剣への関心を集めるなど、様々な方面で話題となっています。2015年1月のサービス開始直後より爆発的に人気が高まり、日本刀に関する書籍や刀を展示している資料館等にファンが訪れるなど、ゲームの枠に収まらない反響を呼んでいます。また、2016年3月にはPCブラウザ版とのデータ連動が可能なスマートフォンアプリ(iOS版／Android版)「刀剣乱舞ONLINE」もリリースされ、さらにメディアミックス展開としてミュージカルや舞台、オーケストラ、アニメ化、コンシューマーゲームなど様々な展開で人気が集まるコンテンツとなっており、2026年1月14日で11周年を迎えました。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/