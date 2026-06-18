『コードギアス』ダブルリングネックレスが、シリーズ20周年を記念して再登場

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、株式会社バンダイナムコフィルムワークス『コードギアス 反逆のルルーシュ』シリーズ20周年を記念して、コラボレーションアイテム「ダブルリングネックレス」の再予約の受付を2026年6月18日（木）～7月16日（木）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

『コードギアス 反逆のルルーシュ』の主人公「ルルーシュ」、ルルーシュの親友でありライバルの「スザク」、それぞれを象徴するマークと名前を内側に刻印したダブルリングネックレスです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/959_1_9d34c603cf901b045d14613d87ec73f2.jpg?v=202606191251 ]プラチナ950プラチナ950着用イメージシルバー925シルバー925ロゴ入りボックスでお届けします

『コードギアス 反逆のルルーシュ』とコラボレーションした「メッセージリング」も同期間中（2026年6月18日（木）～7月16日（木））再予約を受け付けております。

取扱店詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行っております。

尚、池袋・心斎橋の両店舗でご予約及び、リングのサイズ計測を承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

『コードギアス』シリーズとは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/959_2_c0b6b5f88cc7221f08bcc19d2e37d1bb.jpg?v=202606191251 ]

2006年に放送開始したTVシリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュ』を皮切りに、その続編となるTVシリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュR2』（2008年放送）、新たな主人公アキトの活躍を描いたOVA『コードギアス 亡国のアキト』（2012年～2016年）、TVシリーズを再構成した『コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道』（2017年）、『～ II 叛道』（2018年）、『～ III 皇道』（2018年）の劇場総集編三部作、そこから繋がる完全新作劇場版『コードギアス 復活のルルーシュ』（2019年）と、作り込まれた世界観と予想を裏切るストーリー展開で今なお多くのファンを魅了し続けている「コードギアス」シリーズ。

シリーズ最新作『コードギアス 奪還のロゼ』は、2024年5月から8月にかけて、全4幕にて劇場公開されました。監督は大橋誉志光、シリーズ構成を木村暢が務め、キャラクターデザイン原案のCLAMP、キャラクターデザインに木村貴宏、島村秀一と、シリーズお馴染みの豪華制作陣が集結。さらに広がる「コードギアス」の世界をスクリーンで描き話題となりました。現在、ディズニープラスで世界独占配信中です。

◆公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/GEASSPROJECT

◆公式サイト：https://geass.jp/

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

◆お問い合わせフォーム＞＞ https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail＞＞ onlineshop@u-treasure.jp

◆X（旧Twitter）＞＞ https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE＞＞ https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook＞＞ https://www.facebook.com/utreasure.official