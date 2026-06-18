コミカライズも決定した大人気ライトノベル『魔法律学校の麗人執事』文庫シリーズ化決定！

株式会社 幻冬舎

このたび、株式会社幻冬舎（本社：東京都渋谷区）は「魔法律学校の麗人執事」文庫シリーズ（新川帆立・著／ 悌太・イラスト）を5ヶ月連続で刊行いたします。

5ヶ月連続刊行！

本シリーズは、15歳の女の子・野々宮椿が育った修道院を救うため、魔法の天才・条ヶ崎マリスの執事になる、恋と魔法の学園ファンタジーです。

今秋より「マンガアプリ Palcy」（講談社）にてコミカライズも決定。

男装して魔法律学校に入学し、傲慢なマリスに仕える魔力0の椿は、果たしてクビにならず落第もせず学園生活を全うできるのか？ ところが完全無欠の御曹司には、誰にも言えない秘密があってーー。椿の活躍にワクワクドキドキが止まらない傑作シリーズ、待望の文庫化です！

刊行予定

『魔法律学校の麗人執事1 ウェルカム・トゥー・マジックローアカデミー』文庫版 2026年8月6日発売

『魔法律学校の麗人執事2 ブラッディ・バトル』文庫版 2026年9月10日発売

『魔法律学校の麗人執事3 シーサイド・アドベンチャー』文庫版 2026年10月8日発売

『魔法律学校の麗人執事4 ブラザーズ・ファイト』文庫書き下ろし 2026年11月12日発売

『魔法律学校の麗人執事5 （サブタイトル未定）』文庫書き下ろし 2026年12月10日発売

→「魔法律学校の麗人執事」シリーズ特設ページ(https://www.gentosha.co.jp/s/mahoritsu/)

→「魔法律学校の麗人執事」シリーズ公式X @MagicLawAcademy(https://x.com/MagicLawAcademy)