メジャーデビュー２５周年イヤーに突入！“奄美の歌姫”のライブ映像を独占初放送！「プレミアムライブ：元ちとせスペシャル」

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、２００２年に『ワダツミの木』で鮮烈なデビューを果たした、奄美の歌姫元ちとせのプレミアムライブを放送いたします！

故郷・奄美大島の伝統民謡“シマ唄”をルーツに持ち、「その声は、１００年にひとり。」と称される神秘的な歌声で聴く者を魅了し続けている元ちとせ。メジャーデビュー２５周年イヤーに突入した彼女が、インディーズ時代にリリースされたミニアルバム２作から盛りだくさんの楽曲を披露した『元ちとせ Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ Ｌｉｖｅ ２０２６ “花・鳥・風・月”』を独占TV初放送でお届けします。元ちとせからもコメント動画が到着！「今回のライブは、インディーズ時代の青盤・赤盤と呼ばれているミニアルバムから、盛りだくさんの音楽、私の歌を聴いていただきました。そのミニアルバムから２５年の月日が流れましたが、いろんな思いを込めて、大切に、歌の旅をさせてくれた、出会ってきた曲を届けさせていただいたので、ぜひ皆さんにその頃の曲を楽しんでいただけたら」と笑顔で語った。時と経験を重ね、まろやかな輝きを得た現在の彼女の歌声をご堪能ください。

さらに、メジャーデビュー20周年企画として2023年2月4日に開催された『元ちとせ 20ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｌｉｖｅ』も一部無料放送でお届け。ゲストに折坂悠太・山崎まさよし・岡本定義（COIL）を迎えたスペシャルライブをぜひご覧ください。

プレミアムライブ：元ちとせスペシャル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UlLnUOSJB6Y ]

【放送日時】 6/20（土）ひる 12：00、よる 6：30 ／ 6/29（月）～6/30（火）午前 10：30（全2作品）

「ワダツミの木」での鮮烈なデビューから24周年。神秘的な歌声で聴く者を魅了するステージをお届け。

【独占初放送】 『元ちとせ Billboard Live 2026 “花・鳥・風・月”』6月20日(土)よる6：30／6月29日(月)午前10：30

メジャーデビュー25周年イヤーに突入した元ちとせが、東阪ビルボードライブ・ツアーを開催。2026年4月、インディーズデビューからの満25周年を迎え、このツアーは主にインディーズ時代にリリースされたミニアルバム2作をフィーチャーしてお届け。奄美大島に生まれ、幼少期から親しんだ伝統民謡“シマ唄”がルーツの神秘的な歌声で聴く者を魅了し続けている歌声をじっくりとご堪能ください。

唯一無二のボーカルを堪能できる楽曲で構成され、豪華ゲストアーティストを迎えた華やかなステージ

『元ちとせ 20ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｌｉｖｅ』6月20日(土)ひる12：00 【無料】／6月30日(火)午前10：30

メジャーデビュー20周年企画として2023年2月4日に開催された「元ちとせ 20ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｓｐｅｃｉａｌ Ｌｉｖｅ」唯一無二のボーカルを堪能できる楽曲で構成され、折坂悠太・山崎まさよし・岡本定義らのゲストアーティストを迎えた華やかなステージ。奄美のシマ唄や「ワダツミの木」「語り継ぐこと」など数々のヒット曲で彩られる“元ちとせの唄の旅”をお楽しみください。

★アカデミー作品賞、監督賞、主演男優賞（レックス・ハリソン）、撮影（カラー）賞、編曲賞、美術監督・装置（カラー）賞、衣裳デザイン（カラー）賞、音響賞受賞。