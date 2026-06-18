『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』本日より体験版を配信開始！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、Nintendo Switch(TM) 2／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R) 向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（2026年7月9日発売）につきまして、本日6月18日（木）より、対応プラットフォームにて体験版の配信を開始したことをお知らせいたします。

あわせて、最新映像「3rd トレーラー"The Journey So Far"」公開のほか、本作の新ストーリーや新コンテンツ「極沌空所」の解放タイミングなどご紹介していますので、ぜひご覧ください。

体験版配信開始

本作から初めて『Relink』をプレイされる方に向けて、序盤のストーリーやキャラクターアクションをお楽しみいただける体験版の配信を開始いたしました。本体験版に収録されている各モードをプレイすることで、製品版プレイ時に報酬アイテムを受け取ることができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1269_1_7a4fff90bc130ba3a6fe8625b02e13dc.jpg?v=202606191251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1269_2_d092ba892549d442e7b8d9234348c690.jpg?v=202606191251 ]

3rd トレーラー"The Journey So Far"を公開

本映像は、前作の「2nd トレーラー」に本作の要素を加えて再編集されたものです。『Relink』の物語と『Endless Ragnarok』の新たな戦いを織り交ぜて、空の世界の冒険という本作の魅力を感じられる映像となっていますので、ぜひご視聴ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aDCsQcJ7iOk ]

GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | 3rd トレーラー "The Journey So Far"：

https://youtu.be/aDCsQcJ7iOk

本作の新ストーリーと「極沌空所」が解放されるタイミングをご紹介

・新ストーリーが解放されるタイミング

本作『Endless Ragnarok』は『GRANBLUE FANTASY: Relink』の超大型拡張となっています。『Relink』のクエスト「便利屋絵巻『大いなる空を駆る黒銀の翼』」（プロトバハムート戦）をクリアすることでクエスト難度CHAOSが解放され、『Endless Ragnarok』のストーリーが開始します。

また、新バトルシステム「召喚」は『Endless Ragnarok』のストーリー開始後「召喚石」を入手することでクエスト難度CHAOS以上のクエストで使用可能となります。

・新コンテンツ「極沌空所」が解放されるタイミング

シングルプレイ専用の新コンテンツ「極沌空所」は、花都シードホルムに追加される新たなサイドクエストを進めることで第1層が解放されます。サイドクエストはメインストーリー第6章（ダリ島へ移動する前）で登場します。

また、第2層、第3層も『Relink』のメインストーリーとクエストを進めることで解放されます。

・第1層： 第6章内のサイドクエストで解放（武器の作成素材を入手できる）

・第2層： 難度HARDのクエストを進めることで解放（ジーンの強化素材等を入手できる）

・第3層： 難度MANIACのクエストを進めることで解放（武器の上限解放/覚醒強化素材/希少ジーン等を入手できる）

・さらなる深層： 『Endless Ragnarok』のストーリーを進めることで解放

・新プレイアブルキャラクターが解放されるタイミング

新たに登場する6人のキャラクターの解放タイミングは以下の通りです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1269_3_1c7644b023c444721bd7571879a12e36.jpg?v=202606191251 ]

『Endless Ragnarok』発売と同時に『Relink』をアップデート

本作『Endless Ragnarok』の新要素に加え、『GRANBLUE FANTASY: Relink』のアップデートも実施いたします。ゲーム全体のバランス調整やサイドクエスト追加などのほか、多数の便利機能が追加され、ゲームがより遊びやすくなる調整が施されます。

詳細については発売前日となる7月8日（水）に公開予定のパッチノートと、同日配信予定の生放送にてご紹介予定です。

秋葉原ジャックキャンペーンの開催および今後の商品展開について

・『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』が秋葉原をジャック！キャラクターパネル展示やのぼり、フリーペーパーの配布をはじめ、対象店舗でのノベルティプレゼントなど実施

本作の発売を記念して、東京・秋葉原の街をジャックしたキャンペーンを期間限定で開催いたします。

秋葉原駅周辺の90店舗にてポスターの掲示、うち8店舗にてキャラクターパネルの設置、57箇所にのぼり設置と、秋葉原の街中が『Endless Ragnarok』一色に染まります。

また、対象店舗にて1,000円以上お買い上げでオリジナルポストカード（飲食店ではオリジナルのコースター）を数量限定でプレゼントします。

秋葉原では専用のマップの配布も行います。ぜひお手に取って本キャンペーンをお楽しみください。

さらに、AKIHABARAゲーマーズ本店にて『Endless Ragnarok』のポップアップストアを開催いたします。オリジナルの新商品を多数ご用意しております。

詳細は公式サイトのNewsページをご確認ください。

施策名：秋葉原ジャックキャンペーン

開催期間：2026年6月26日（金）～7月12日（日）

詳細URL：https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/ja/news/325/

・今後の商品展開についてフレークシールセット A (税込\1,100)フレークシールセット B (税込\1,100)

7月3日(金)より、『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』の新商品「フレークシールセット A・B」（税込各\1,100）を発売予定です。本商品はCygames公式グッズコーナー『Cygames Place』にてご購入いただけます。

『Cygames Place』とは、HMV・TSUTAYA一部店舗に展開しているコーナーで、Cygames公式グッズをいつでも手に取ることができます。取扱い店舗は今後も拡大予定です。

HMV Cygames Place特設サイト：https://www.hmv.co.jp/en/news/article/260504137/

TSUTAYA Cygames Place特設サイトhttps://www.proof-toy.com/store/cygames-place-tsutaya/

また、Cygamesの公式グッズショップ「CyConveni」でも7月9日(木)より『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』の新商品を発売予定です。詳細はCyConveni公式Xにて発表しますので、フォローしてお待ちください。

「CyConveni」公式ウェブサイト：https://cyconveni.com/

「CyConveni」公式X：https://x.com/CyConveni

・CyStore特装版

公式通販サイト「CyStore（サイストア）」ではゲームソフトの通常版に加え、豪華オリジナルグッズがセットになった特装版や限定購入特典など各種取り揃えているので、ぜひチェックしてみてください。

＜収録内容＞

・ゲームソフト各種

・CyStore特装版グッズ

１.メタリックウェポン ショーケース「七星剣」 ／ ２.「ルーレット」キーホルダー

３.CyStore描き下ろしアクリルアート（A5）／

４.アートブック「The Museum of Endless Ragnarok」（B5書籍）

・CyStore限定先着購入特典：クリアファイル（B5）

・CyStore特典「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok エクストラアイテムパック」

＜CyStore特装版 特設サイト＞

https://cystore.com/page/relink-ragnarok-granbluefantasy.aspx

海外イベント出展決定

2026年6月から7月にかけ、世界各地で開催されるイベントにて本タイトルのブース出展を行います。各会場のブースでは試遊台設置のほか、さまざまな催しを予定しています。各イベントの詳細な出展内容、および下記以降のイベント出展につきましては、公式SNS等で順次公表いたします。

【EVO 2026】

開催期間：2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）（現地時間）

開催場所：ラスベガス・コンベンション・センター West Exhibition Hall

【Anime Expo 2026】

開催期間：2026年7月2日（木）～ 7月5日（日）（現地時間）

開催場所：ロサンゼルス・コンベンション・センター

【Japan Expo Paris 2026】

開催期間：2026年7月9日（木）～ 7月12日（日）（現地時間）

開催場所：パリ・ノールヴィルパント展示会場

【BiliBili World 2026】

開催期間：2026年7月10日（金）～ 7月12日（日）（現地時間）

開催場所：上海・国家会展中心

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』 製品概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1269_4_9375cf8fcb6d0d0fe608fe0689489a2a.jpg?v=202606191251 ]

※画面は開発中のものです。

Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

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