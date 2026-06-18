【雑誌「スピン／spin」終刊記念イベント】 ＜小原晩さんと岡本太玖斗さんの「紙のはなし」＞が竹尾 見本帖本店で7月17日開催決定！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役社長 小野寺優）は、雑誌「スピン／spin」の終刊記念イベントを、株式会社竹尾が運営するショップ＆ショールーム、見本帖本店（東京都千代田区神田錦町）にて7月17日（金）18時30分より開催します。

数多の「紙」が集う空間、竹尾 見本帖本店の2Fで聞く「紙のはなし」

2022年9月に「河出書房新社創業140周年」記念カウントダウン企画として16号限定でスタートした雑誌「スピン／spin」が、6月29日発売の「第16号」でついに終刊を迎えます。

表紙、目次には毎号異なる紙を使用するというコンセプトで刊行された「スピン／spin」の終刊を記念して、創刊号から「紙」で伴走してくれた紙の専門商社、株式会社竹尾の店舗、見本帖本店にて記念トークイベントを開催します。

登壇者は、「スピン／spin」第12号と16号に短篇を寄稿した作家の小原晩さんと、小原さんの初小説『風を飼う方法』のブックデザインを担当した岡本太玖斗さん。

「スピン／spin」での執筆秘話から、そこからどのような形で単行本になっていったのか、「紙」のセレクトや「デザイン」誕生エピソードまで縦横にお話しいただきます。

司会は「スピン／spin」創刊号からの連載「詩歌の話」が好評を博したゲーム作家・書評家の渡辺祐真さん。

夏本番も間近にせまる金曜日の夜、数多の「紙」が集う空間、竹尾 見本帖本店の2Fで「紙のはなし」とともにゆっくりとお過ごしください。

【イベント概要＆お申込みページ】

https://kawade.zaiko.io/e/spin-last

＜小原晩さんと岡本太玖斗さんの「紙のはなし」＞

日時：2026年7月17日（金）18時30分より（18時開場）

場所：株式会社竹尾 見本帖本店2F（東京都千代田区神田錦町3-18-3）

定員：50名

参加料：1,000円（税込）

参加特典：参加した皆様には下記をプレゼントいたします。

１.河出書房新社創業140周年社史（記念ブックレット）

２.140周年記念しおり（1枚）＊株式会社竹尾とのコラボレーショングッズです。

※「河出書房新社創業140周年」記念グッズなどの販売もいたします。

イベントへのご参加は下記ページよりお申込みください。

https://kawade.zaiko.io/e/spin-last

登壇者プロフィール

小原晩（おばら・ばん）

1996年、東京生まれ2022年、自費出版（私家版）にて『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を刊行。大きな話題となり2024年には商業出版化。他の著書に、エッセイ集『これが生活なのかしらん』、初小説集『風を飼う方法』がある。

岡本太玖斗（おかもと・たくと）

1998年生。東京出身。筑波大学芸術専門学群ビジュアルデザイン領域卒。グラフィックデザインを軸に、映像／写真／音楽制作など領域を横断して活動し、既存の枠組みに抵抗する新しい制作体系を模索している。最近の仕事に、星野源やTeleなどのMV、Homecomingsやano、LAUSBUBなどのアートワーク、UNIQLOの広告映像、Expo2025月刊日本館のためのアニメーション映像など。

〈司会〉渡辺祐真（わたなべ・すけざね）

1992年生まれ。東京都出身。作家、書評家、書評系YouTuber、ゲームクリエイター。著書に『物語のカギ』（笠間書院）、『空海読んだら、人生変わった』（大和書房）。編著に『みんなで読む源氏物語』（早川書房）、『あとがきはまだ 俵万智選歌集』（短歌研究社）。

「スピン/spin」第16号 書誌情報

誌名／号数：スピン／spin 第16号

雑誌コード：07822-07（文藝2026年夏季号増刊）

定価：330円（税込）

仕様：A5判／並製・平綴じ／160P

発売日：2026年6月29日（月）

ブックデザイン：佐々木暁

装画：ポール・コックス（Paul Cox）

本文挿画：塩川いづみ http://shiokawaizumi.com

協力：株式会社竹尾 https://www.takeo.co.jp

書誌ページ

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309980980/

「スピン／spin」Webページ

https://spin.kawade.co.jp/