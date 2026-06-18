算命学｜超実践◆基礎⇒応用まで全網羅【算命学Z塾創始者】星健太郎のWEBコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年6月18日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「算命学｜星健太郎の占い」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆算命学｜超実践◆基礎⇒応用まで全網羅【算命学Z塾創始者】星健太郎

URL： https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/451/hsanmei

星健太郎

■提供内容のご紹介

東洋思想が築き上げた究極の運命解読術。基礎から応用までを完全網羅した、超実践『算命学』が遂に公開。プロも拠り所とする“運命の原典”を考究【算命学Z塾】の創設者・星健太郎が、宿命・感情・転機までを緻密読解。自らの手で人生を切り拓いていく体感が今ここに――。

■監修者紹介

占い師として日本全国を巡り、2万人以上の鑑定を行う。その経験の中で、結婚、不倫、浮気など多くの女性の恋の悩みに触れ、女性のための占い婚活イベントを主催し、数多くの女性を結婚に導いた実績をもつ。

その後、メンズ占い師ユニット『not for sale』のメンバーとして活動し、メンバー1の実力派として、TV・雑誌など多数メディアに出演。若き男性占い師の視点を生かし、恋愛や男心の本音を語れる占い師として、雑誌やwebの恋愛系の占いコラムでは欠かせない存在となる。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。