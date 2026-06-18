小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」にてプリンターやプロジェクターをはじめ、幅広い製品の提案・販売を展開するエプソン販売株式会社と連携した新プログラムの無償提供・申込受付を開始

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）は、株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）と共同開発している小・中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」のコンテンツとして、プリンターやプロジェクターをはじめ、幅広い製品の提案・販売を手がけるエプソン販売株式会社と連携したプログラムの提供を開始いたしました。

今回のプログラム「“こうなったらいいな”を形にする、新しい印刷アイデアを考えよう！」は、エプソン販売株式会社と連携し、同社のプリンターにおけるインクジェット印刷技術を題材とした内容になっています。エプソン販売株式会社とは、同社の学校が抱える探究学習に関する課題や困りごとを解決・支援したいという思いとSPARKEが持つ企業連携を通じた探究学習の教材制作に関するノウハウおよび理念が合致したことから探究学習のプログラムを制作しました。

映像教材では、エプソン販売株式会社の最先端のインクジェット印刷技術を学び、身の回りで使われている印刷技術の役割に気づき、生活や社会を支える情報技術について詳しく掘り下げます。児童生徒たちは、そこで得た情報を参考にして、生活や社会を豊かにする「新しい印刷アイデア」を企画していきます。

エプソン販売株式会社と連携したプログラムの教材イメージ

昨今の教育現場では、「社会に開かれた学び」の重要性が叫ばれる一方、多忙な先生の皆さまは自力での企業連携や、新たな教材の準備に課題感を感じており、ますます企業連携型コンテンツのニーズが高まっています。

本サービスでは、新たな学びの手法として注目を集める「探究学習/探究的な学び」に対応した教材により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援すると共に、児童生徒が社会とのつながりを意識し、自ら能動的に学びに向かえるよう促します。

＜企業・団体様向け＞ 社会に開かれた学びにおけるプログラムのご連携について

◯ご発注・ご依頼 ： 随時受付中

◯教材提供先 ： 全国の小学校・中学校及び先生

◯実施学年 ： 小学校１年生～中学校3年生

◯費用 ： 実施内容に応じてお見積りさせていただきます。 ※学校様の導入は無償

◯ご連携に関するお問い合わせ先 ：sparke_business@compass-e.com

＜小中学校向け＞ 今回の探究学習プログラムの利用申し込みについて

◯期間 ： 2027年2月28日まで ※ただし定員に達し次第受付終了

◯対象者 ： 全国の小中学校の先生

◯推奨学年: 小学校3年生～中学校3年生

◯推奨する教科/領域：総合的な学習の時間、技術、情報など

◯費用 : 無償

◯申し込み:

下記プログラム詳細ページ内の申し込みフォームからご利用をお申し込みください。

※ご利用にはSPARKE（スパーク）への会員登録が必要です。

https://sparke.jp/contents/epson

◯お問い合わせ先：

探究学習プログラム担当 info@compass-e.com

ShoProは今後もCOMPASSをはじめとする小学館グループと連携し、子どもたちに「未来を創る力」を育んでいただくために、実社会と教科を紐づけた企業連携型の探究学習教材を学校・先生向けに提供してまいります。

◆SPARKEについて URL： https://sparke.jp/

◆エプソン販売株式会社について URL：http://www.epson.co.jp

◆株式会社小学館集英社プロダクションについてURL：https://www.shopro.co.jp/

◆株式会社COMPASSについて URL：https://qubena.com/