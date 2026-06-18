『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』上映詳細決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

氷室京介の活動休止前最後の4大ドームツアー

MCを含めた完全ノーカット版映像作品を映画館で特別上映！

氷室京介の活動休止前最後の4大ドームツアー「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」の完全盤映像作品「KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS」を2026年7月20日（月・祝）、21日（火）に全国の映画館で特別上映することが決定した。

2016年の4大ドームツアー「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS」を最後に、ライブ活動無期限休止に入った氷室京介。そして翌年、ファンの熱い声に答えて全国39カ所40公演という異例の規模でフィルムコンサートが開催され、2018年にその映像がパッケージ化された。

この映像は、氷室京介の映像作品を長年手掛けてきたディレクターHiguchinskyが編集を担当し、当時既に発売されていた映像作品とは全く違う編集が施された。さらにMCを含めた完全ノーカット版で制作され、生のライブに近い臨場感と躍動感が映し出されたまさに“完全盤”といえる作品だ。

今回、この完全盤の映像が、氷室京介のソロデビュー日にあたる7月21日（火）と、前日の7月20日（月・祝）の2日間にわたり、全国の映画館の大スクリーンと大音響で甦る。

“完全盤”ならではの臨場感と迫力を体感できる、この貴重な機会をお見逃しなく。

KYOSUKE HIMURO Official Web Site：https://himuro.com/top/(https://himuro.com/top/)

【実施概要】

＜タイトル＞

KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS

＜日 時＞

2026年7月20日（月・祝）16:00上映開始

2026年7月21日（火）18:00上映開始

※各日、定刻よりライブ映像の上映開始となります。

＜会 場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/complete-filmof-lastgigs/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）※入場者プレゼント付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。

※入場者プレゼントは2日間共通です。

※入場者プレゼントは、不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレリザーブ（抽選）】

2026年6月20日（土）12:00 ～ 6月28日（日）23:59

◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/himuro-film/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2026年7月11日（土）18:00 ～ 7月17日（金）12:00

◎チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/himuro-film/

◎セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

【映画館販売（先着）】

7月17日（金）24:00以降～（＝7月18日（土）0:00～）順次

※プレイガイド販売終了時点で残席がある映画館に限り、映画館にてチケットを販売いたします。

※映画館でのチケット販売詳細につきましては、各映画館サイト等でご確認ください。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎チケットぴあ ヘルプページ：https://t.pia.jp/help/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

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KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS 情報サイト

https://liveviewing.jp/complete-filmof-lastgigs/

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

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【注意事項】

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信上映のため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においても、スクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客様は車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。

※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。