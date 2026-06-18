『おしり前マン～復活のおしり前帝国～』Blu-ray & DVD 発売決定！

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◎アニメ・イラスト作家：谷口 崇の代表作「おしり前マン」の長編アニメーション映画がついにBlu-ray＆DVD化！

アニメ「森の安藤」などYouTubeを起点に、監督・脚本・作画・編集・声・歌までをすべて一人で手がける自主制作アニメで注目を集めてきたアニメ・イラスト作家：谷口崇。

谷口の代表作であり、一枚の落書きから誕生したオリジナルヒーロー作品「おしり前マン」が熱いファンによるクラウドファンディングからスタートして長編映画化が実現！好評につきこの度、待望のBlu-ray＆DVDが発売決定！

◎シークレット”おしり前”キャストとして二宮和也が参加

おしり前マンの師であり先代おしり前マンでもある「おしり前レジェンド」という重要な役どころを二宮和也が演じた。劇中歌「おしりが前にありし君」は二宮と谷口監督が歌っている。

◎Blu-ray・DVDの映像特典にはスペシャル対談やアフレコ風景も収録

映像特典には「二宮和也×谷口崇監督 スペシャル対談～未公開完全版～」 や「二宮和也アフレコ風景」「応援上映レポート」も収録。さらにBlu-ray・DVDのイラストBOXは谷口崇の描きおろし！

◆Blu-ray ＆ DVD 商品情報

発売日：2026年9月25日（金）

価格：

Blu-ray 8,800円（税込）

DVD 7,700円（税込）

特典：

【映像特典】

・二宮和也×谷口崇監督 スペシャル対談～未公開完全版～

・二宮和也アフレコ風景

・応援上映レポート

・パッケージスポット集

【封入特典】

・谷口崇描き下ろしイラストBOX

・ブックレット

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

◆店舗別特典

●Amazon.co.jp

L判ブロマイド5枚セット

●タワーレコード（※一部店舗除く）

ダイカットステッカーセット

●あみあみ

ましかくブロマイド

●THE KLOCKWORX STORE

クリアトレーディングカードセット

◆作品情報

■キャスト

谷口 崇

二宮 和也

■スタッフ

原作：谷口 崇

脚本：米山 和仁/谷口 崇

キャラクターデザイン：谷口 崇

作画監督：谷口 崇

美術監督：谷口 崇

アニメーションディレクター：奇志 戒聖

制作管理：橋本 雄/小山 瑞生

音楽：松野 恭平

音響監督：田中 亮

音響効果：和田 俊也

録音調整：光山 利央

制作：野添 靖人/井上 直子

音響制作：スワラプロ

アソシエイトプロデューサー：和田 有啓/小荒井 梨湖

キャスティング：伊藤 尚哉

宣伝プロデューサー：今石 敦也

海外セールス：吉野 樹里

製作：松内 則貴/新岡 辰徳/藤本 款/伊藤 尚哉/和田 絵美子

プロデューサー：紙谷 零

企画・アニメーション制作：スタジオアウトリガー

配給：SAIGATE

宣伝：FINOR おしり前マンを応援する会（スタジオアウトリガー/SAIGATE /クロックワークス/ボタパカ/Atemo）

■ストーリー

おしりが前にある、ごく普通のサラリーマン・前尻(まえじり)。

しかし彼の正体は――街の平和を守るヒーロー・おしり前マンだった！

おしりが前にあるため街の平和を脅かす者を許さないおしり前マンは、日々巻き起こる様々な問題を、新たな仲間との出会いや 過酷な試練を乗り越えて解決していく。

そんな中、不穏な動きが…。かつて存在したと言い伝えられている"おしり前帝国"を復活させ、人々を支配しようとする邪悪な影が、世界を覆いつくそうとしていた。

公式HP :https://saigate.co.jp/oshirifront/

谷口崇公式X :https://x.com/t2homet2home

(C)2026映画「おしり前マン」/ 谷口崇