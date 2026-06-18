『ジャックジャンヌ』5周年記念企画！初のリアルイベントをJOYSOUND「みるハコ」で、7月18日(土)より独占配信！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングは、通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」にて、大ヒットシミュレーションゲーム『ジャックジャンヌ』の5周年を記念し、初のリアルイベントとなった朗読劇「リーディング公演『ジャックジャンヌ』ーあらた森の蟲退治ー」の映像を独占配信します。本配信は、7月18日(土)から9月17日(木)までの期間、対象機種「JOYSOUND X1」および「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケルームでお楽しみいただけます。視聴用のチケットは「みるハコ」WEBサイトの特設ページにて1名あたり2,800円（税込・別途室料）で販売しており、チケット1枚につき期間中に1回ご視聴が可能です。

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/826525/

『ジャックジャンヌ』は、『東京喰種トーキョーグール』で知られる漫画家・石田スイ氏が原作・キャラクターデザイン・シナリオ等を担当し、販売本数が全世界で25万本を超える大人気シミュレーションゲーム。個性豊かなキャラクターたちが歌劇の最高峰「ユニヴェール歌劇学校」で絆を深め、切磋琢磨しながら主役（ジャック・ジャンヌ）を目指す姿が描かれ、多くのファンを魅了し続けています。

本作品の5周年を記念して今回配信するのは、2024年7月20日に1日限定で開催された『ジャックジャンヌ』初のリアルイベントの模様です。主役の「クォーツ」メンバーを演じる声優7人が一堂に会した奇跡のステージから、【夜公演の朗読パート全編】に加え、【昼公演＆夜公演のトークパートダイジェスト】を贅沢に収録！ファン必見の特別映像をお届けします。カラオケルームならではの臨場感あふれる音と映像で、豪華キャストによる繊細なセリフ回しや、会場を包み込んだ熱気を特等席のような没入感でご堪能いただけます。個室空間のため、周囲を気にせずペンライトを振ったり、声を出し合ったりと、自由なスタイルで作品の世界に浸れるのも魅力です。5周年という記念すべき節目に、あの日の興奮をもう一度味わいたい方も、惜しくも現地へ足を運べなかった方も、ぜひお近くのカラオケルームで『ジャックジャンヌ』の軌跡となるステージをお楽しみください！

◆出演キャスト

寺崎裕香（立花希佐役）、近藤孝行（高科更文役）、笠間 淳（睦実 介役）、岸尾だいすけ（根地黒門役）、梶原岳人（白田美ツ騎役）、内田雄馬（織巻寿々役）、佐藤 元（世長創司郎役）

【ステージパフォーマー】 鈴木麻衣子、TAISHI、Takumu、牧内祐菜、吉浜あずさ、realKo、rinka tanzawa

■ドラマCDが当たるキャンペーンも開催！

『リーディング公演『ジャックジャンヌ』ーあらた森の蟲退治ー』の映像の最後に表示される『ありがとう画面』を写真に撮影し、Xに投稿いただいた方から抽選で5名様に「ドラマCD ジャックジャンヌ『あらた森の蟲退治』をプレゼント！

詳しい応募方法や詳細は、「みるハコ」特設ページをご確認ください。

＝＝ リーディング公演『ジャックジャンヌ』ーあらた森の蟲退治ー 配信概要 ＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：配信期間： 2026年7月18日(土) 11:00 ～ 2026年9月17日(木) 23:59

※視聴可能回数：1回 / 枚

◆チケット販売期間： 2026年6月18日(木) 12:00 ～ 2026年9月17日(木) 23:59

※コンビニ・ペイジー決済は9月15日(火) 23:59までとなります。

◆料金： 2,800円(税込) / 1人

※別途室料が発生します。

※チケット料金は3歳以上有料になります。

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/826525/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

※「X」は、X Corp.の商標または登録商標です。