中島健人が「スカパー!TVガイドプレミアム7月号」の表紙に登場！ 中島自身を思わせる“俳優”を演じた映画「ラブ≠コメディ」の見どころを語る！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のプレミアムサービス／プレミアムサービス光に対応したオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドプレミアム2026年7月号」を6月24日（水）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドプレミアム2026年7月号」（東京ニュース通信社刊）

6月24日に発売される「スカパー!TVガイドプレミアム7月号」の表紙に登場するのは、中島健人。

俳優、そしてアーティストとして、目覚ましい活躍を見せる中島が、“王子”のイメージをさらにパワーアップさせた“俳優”を演じている話題の映画「ラブ≠コメディ」。7月5日に公開される本作の見どころや共演者とのエピソード、そして中島が好きなラブコメ映画について語ってくれた。

また、timeleszの活動のほか、ドラマや舞台、映画と幅広く活躍する佐藤勝利のインタビューも。“アニメーションの仕事がしたい”と願っていた彼が、声優初主演に挑むアニメーション映画「君と花火と約束と」が7月17日に公開。念願の声優挑戦で感じたこととは？

そのほか、渡辺美里、小泉今日子、佐々木蔵之介＆中川大志、川崎皇輝、奥川恭伸（東京ヤクルトスワローズ）のインタビューやドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」、アニメ「ちいかわ」、全英オープンゴルフの特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

映画「ラブ≠コメディ」7/5公開

中島健人 王道こその魅力

●特集2

アニメーション映画「君と花火と約束と」7/17公開

佐藤勝利 念願の声優への挑戦

●特集3

祝還暦！自身初の日本武道館単独ライブをテレビ初放送！

なんてったって小泉今日子

●特集4

人類の常識を超えた謎を追うオリジナルドラマで共演

佐々木蔵之介＆中川大志

隠された真相に迫る

●特集5

待望の再演！ミュージカル「町田くんの世界」にかける想い

川崎皇輝 飽くなき向上心

●特集6

ピュアな恋愛に癒やされる人続出!?

ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」

●特集7

人気キャラクターのTVアニメ一挙放送！

アニメ「ちいかわ」

●特集8

メジャーの歴史に名を刻め！

全英オープンゴルフ開幕

佐藤信人＆上原浩治のゴルフトーク

●インタビュー

渡辺美里／草川拓弥／奥川恭伸（東京ヤクルトスワローズ）／ゴン・ジュン

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドプレミアム2026年7月号」

●発売日：2026年6月24日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：730円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1224071/b/2802083/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

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