スカパー!TVガイドBS+CS7月号の表紙はtimeleszの佐藤勝利。アニメーション映画「君と花火と約束と」で声の演技に挑戦した佐藤の思いに迫る。

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年7月号」を6月24日（水）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年7月号」（東京ニュース通信社刊）

6月24日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年7月号」の表紙に、timeleszの佐藤勝利が登場する。

“長岡まつり大花火大会”が舞台のアニメーション映画「君と花火と約束と」で、声優初主演となる佐藤が、主人公・誠の声を繊細かつ熱を持って演じている。アフレコ収録時の振り返りから声の仕事に対する思いまで、佐藤の作品への思いが詰まったインタビューは見逃せない。

また、最新映画「ラブ≠コメディ」でキラキラ王子のイメージそのままに、“ラブコメ俳優”を魅力いっぱいに演じる中島健人のインタビューもお届け。作品の見どころはもちろん、今後目指す俳優像や出演してみたい作品まで、たっぷりと語ってもらった。

そのほか、本宮泰風、渡辺美里、小泉今日子、佐々木蔵之介＆中川大志、川崎皇輝、奥川恭伸（東京ヤクルトスワローズ）のインタビューやアニメ「ちいかわ」、全英オープンゴルフ、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。

ラインアップ

●表紙＆特集1

アニメーション映画「君と花火と約束と」7/17公開

佐藤勝利 声の演技への想いと気づき

●特集2

映画「ラブ≠コメディ」7/5公開

中島健人 きらめきは止められない

●特集3

「V☆パラダイス」がスカパー！サービスで放送開始！

本宮泰風が「日本統一」を語る

●特集4

人気キャラクターのTVアニメ一挙放送！

アニメ「ちいかわ」

●特集5

祝還暦！自身初の日本武道館単独ライブをテレビ初放送！

なんてったって小泉今日子

●特集6

クライムサスペンス×SFの新感覚ドラマで共演

佐々木蔵之介＆中川大志

唯一無二の世界観の中で

●特集7

主演ミュージカル「町田くんの世界」の再演に挑む

川崎皇輝 パワーアップした自分で

●特集8

メジャーの歴史に名を刻め！

全英オープンゴルフ開幕

佐藤信人＆上原浩治のゴルフトーク

●特集9

ピュアな恋愛に癒やされる人続出!?

ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」

●インタビュー

渡辺美里／草川拓弥／鈴木美羽＆谷口彩菜／奥川恭伸（東京ヤクルトスワローズ）／ゴン・ジュン

（内容は変更になる場合があります）

【商品概要】

「スカパー!TVガイドBS+CS2026年7月号」

●発売日：2026年6月24日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：690円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2802298/＞ほか）にてご予約いただけます。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X

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