スカパー!TVガイドBS+CS7月号の表紙はtimeleszの佐藤勝利。アニメーション映画「君と花火と約束と」で声の演技に挑戦した佐藤の思いに迫る。
「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、スカパー！のオフィシャルTVガイド誌「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年7月号」を6月24日（水）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。
「スカパー!TVガイドBS+CS2026年7月号」（東京ニュース通信社刊）
6月24日発売の「スカパー!TVガイドBS＋CS2026年7月号」の表紙に、timeleszの佐藤勝利が登場する。
“長岡まつり大花火大会”が舞台のアニメーション映画「君と花火と約束と」で、声優初主演となる佐藤が、主人公・誠の声を繊細かつ熱を持って演じている。アフレコ収録時の振り返りから声の仕事に対する思いまで、佐藤の作品への思いが詰まったインタビューは見逃せない。
また、最新映画「ラブ≠コメディ」でキラキラ王子のイメージそのままに、“ラブコメ俳優”を魅力いっぱいに演じる中島健人のインタビューもお届け。作品の見どころはもちろん、今後目指す俳優像や出演してみたい作品まで、たっぷりと語ってもらった。
そのほか、本宮泰風、渡辺美里、小泉今日子、佐々木蔵之介＆中川大志、川崎皇輝、奥川恭伸（東京ヤクルトスワローズ）のインタビューやアニメ「ちいかわ」、全英オープンゴルフ、ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」の特集など、スカパー！ならではの幅広いジャンルを網羅した内容でお届けする。
ラインアップ
●表紙＆特集1
アニメーション映画「君と花火と約束と」7/17公開
佐藤勝利 声の演技への想いと気づき
●特集2
映画「ラブ≠コメディ」7/5公開
中島健人 きらめきは止められない
●特集3
「V☆パラダイス」がスカパー！サービスで放送開始！
本宮泰風が「日本統一」を語る
●特集4
人気キャラクターのTVアニメ一挙放送！
アニメ「ちいかわ」
●特集5
祝還暦！自身初の日本武道館単独ライブをテレビ初放送！
なんてったって小泉今日子
●特集6
クライムサスペンス×SFの新感覚ドラマで共演
佐々木蔵之介＆中川大志
唯一無二の世界観の中で
●特集7
主演ミュージカル「町田くんの世界」の再演に挑む
川崎皇輝 パワーアップした自分で
●特集8
メジャーの歴史に名を刻め！
全英オープンゴルフ開幕
佐藤信人＆上原浩治のゴルフトーク
●特集9
ピュアな恋愛に癒やされる人続出!?
ドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」
●インタビュー
渡辺美里／草川拓弥／鈴木美羽＆谷口彩菜／奥川恭伸（東京ヤクルトスワローズ）／ゴン・ジュン
（内容は変更になる場合があります）
【商品概要】
「スカパー!TVガイドBS+CS2026年7月号」
●発売日：2026年6月24日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：690円
●発行：東京ニュース通信社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281682777/b/2802298/＞ほか）にてご予約いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■スカパー！TVガイドプレミアム／スカパー！TVガイドBS＋CS 公式X
@skp_tvg＜https://x.com/skp_tvg＞