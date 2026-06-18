ドラえもん特別版カバーつき！小学館の図鑑NEO『科学の実験』『昆虫』『宇宙』『恐竜』が数量限定で登場！

株式会社小学館(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

学習図鑑売上No.1（※）の「小学館の図鑑NEO」シリーズから、小学館の図鑑70周年を記念して、ドラえもんのオリジナルイラストを使った特別版カバーつきの4タイトルが登場！2026年6月18日(木)ごろより、全国のキャンペーン参加書店に並びます。

※販売会社調べ（2025年1月～12月）

特別版カバーは、各タイトルのテーマに合わせてドラえもん、のび太たちが楽しく過ごす様子を描いたオリジナルイラストをデザイン。背表紙や裏表紙も、もちろんオリジナルイラスト！裏表紙では表紙のつづきのストーリーが楽しめます。

「図鑑NEO」の通常版カバーとはひと味違う、カラフルで楽しいデザインが目印です。数量限定なので、気になる方はお早めにチェックを！

キャンペーン参加書店はこちら

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo_doracover2026(https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo_doracover2026/)

小学館の図鑑NEO『新版 科学の実験 DVDつき』、『新版 昆虫 DVDつき』、『新版 宇宙 DVDつき』、『新版 恐竜 DVDつき』ドラえもん特別版カバー (C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

※通常版カバーの上に特別版カバーを巻いたWカバー仕様です。

※店舗によって展開開始時期が異なる場合があります。

※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

■商品情報

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

小学館の図鑑NEO

『新版 昆虫 DVDつき』価格2,420円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217303.php

『新版 宇宙 DVDつき』価格2,640円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217309.php

『新版 恐竜 DVDつき』価格2,420円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217311.php

『新版 科学の実験 DVDつき』価格2,640円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217317.php

※掲載の書影は通常版カバーです。

発行／小学館

■最新刊、6月23日(火)に2冊同時発売！

小学館の図鑑NEO最新刊『新版 大むかしの生物 DVDつき』、『新版 野菜と果物 DVDつき』が2026年6月23日(火)に2冊同時発売！生物進化約40億年の歴史を感じられる「古生物」と、毎日の暮らしに身近な「食」という、子どもたちの興味を刺激するテーマをそれぞれ深く掘り下げた内容でお届けします。

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

小学館の図鑑NEO

『新版 大むかしの生物 DVDつき』価格2,860円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217302.php

『新版 野菜と果物 DVDつき』価格2,860円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo/series/09217320.php

2026年6月23日(火)発売

発行／小学館



■小学館の図鑑は70周年

1956年より刊行を開始した小学館の学習図鑑は、今年で70周年。「図鑑NEO」は歴代シリーズの流れを汲む現在刊行中のシリーズで、美しい標本写真や細密なイラストが特長。シリーズ名はNature(自然と生物 )・Earth(地球と宇宙の)・Origin(起源をたずねて)の頭文字に由来する。シリーズ発行部数は累計1600万部を突破、11年連続で学習図鑑市場売上NO.1を獲得中。

小学館の図鑑NEO

https://www.shogakukan.co.jp/pr/neo