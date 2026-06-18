人気インディーゲーム『ダレカレ』のグッズが登場！アニメイト一部店舗でグッズ発売記念パネル展示も！

株式会社アニメイトホールディングス

ゲームクリエイター「yona」が手掛ける人気インディーゲーム『ダレカレ』（講談社クリエイターズラボ）。本作は、日本のインディー作品では史上初のGDC 2026 Game Developers Choice Awards：「Audience Award」を受賞したインタラクティブノベルです。プレイヤーは登場人物たちの視点で描かれる物語を通じて、人の認識の「歪み」を体験することになります。この度、本作の新商品が登場いたします。

日常使いしやすいグッズや作中の思い出のシーンをデザインしたファン必見のグッズが発売決定！

これらの新商品は2026年6月19日頃、全国アニメイト、アニメイト通販、ムービック通販にて発売予定。またグッズ発売を記念して6月19日よりアニメイト一部店舗（池袋本店、秋葉原店、名古屋店、大阪日本橋店）にてパネル展示を行います。新商品とあわせてぜひチェックしてみてください！

■商品情報（発売：ムービック）

詳細：https://www.movic.jp/shop/r/r101655

【商品名】トートバッグ

【価格】2,420円（税込）

【商品名】フラットポーチ

【価格】1,760円（税込）

【商品名】アクリルキーホルダー

【価格】715円（税込）

【商品名】クッション

【価格】3,300円（税込）

【商品名】マルチプレイマット

【価格】2,750円（税込）

【商品名】アクリルコースター

【価格】880円（税込）

【商品名】マグカップ

【価格】1,650円（税込）

【商品名】Ｔシャツ

【価格】3,850円（税込）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)TearyHand Studio LLC／講談社

■『ダレカレ』公式サイト：https://creatorslab.kodansha.co.jp/products/3680/

■ムービック：http://www.movic.jp/

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。