朝1分から始められる、喉をきたえる音読習慣。自分のために声を出そう！『朝、声に出すだけで１日が輝く 二十四節気の美文365』2026年6月18日（木）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年6月18日（木）に、『朝、声に出すだけで１日が輝く 二十四節気の美文365』（著：島 永吏子）を発売いたします。

元NHKキャスターでフリーアナウンサーの著者が提案するのは、朝1分から始められる「音読習慣」です。声は、使わなければ使わないほどハリがなくなり、徐々に聞き取りづらくなってしまうものです。本書は、人に聞かせるための「朗読」ではなく、自分の心と身体のために声に出す「音読」を日々の習慣にし、声の若さを保つための1冊です。

小さな声でも、寝転んだままでも構いません。四季にまつわる名文を声に出して読むことで、若々しい声と毎日の元気を取り戻してみませんか。

◆本書の3つの特徴

1．飽きずに続く、二十四節気にまつわる「365日の名文」

季節の移ろいを感じる「二十四節気」に合わせ、1日1つ、365日分の名文を収録しています。

小説、随筆、古文、和歌、詩、俳句など、多彩なジャンルの名作が揃っており、毎日新鮮な気持ちで音読を楽しめます。

2．誰でも気軽に始められる「自分のための音読」

誰かに聞かせる「朗読」のように、相手を意識して読む必要はありません。自分のためだけに声に出す「音読」だからこそ、プレッシャーを感じることなく始められます。

3．毎日めくるのが楽しくなる「フルカラーの美しい紙面」

音読ページはすべてフルカラーで構成されています。四季折々の美しい写真が散りばめられており、1日1ページめくるのが楽しみになります。本を読むことに苦手意識がある方でも、写真集を眺めるような感覚で手に取っていただけます。

◆目次

春

コラム 1 動けないときこそ、声を出してください

夏

コラム 2 情報が溢れる今こそ、「余白」を味わう時間を

秋

コラム 3 なぜYouTubeでの朗読配信を始めたのか

冬

◆書誌情報

書名：朝、声に出すだけで１日が輝く 二十四節気の美文365

著者：島 永吏子

定価：2,970円（本体2,700円＋税）

発売日：2026年6月18日（木）

判型：A5判

ページ数：400ページ

ISBN：978-4-04-115755-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000458/)

◆著者プロフィール

島 永吏子（しま えりこ）

アナウンサー、話し方講師、音読ライフスタイリスト。

大学卒業後、一般企業に就職。25歳で地元富山のNHKキャスターに転身。ニュース・情報番組のメインキャスターをはじめ、中継リポート、ラジオニュースなど9年間生放送に携わり、「明るく安定感のある司会と地元の題材への優れた着眼と企画力で番組に大きく貢献した」として、2008年「NHK地域キャスター賞」を受賞。現在、フリーアナウンサーとして司会・ナレーションのほか、話し方講座も開催する。2019年からYouTubeチャンネル「フリーアナウンサーしまえりこの朗読読み聞かせ」を開設し、登録者数は17万人を超えている（2026年5月現在）。

YouTube：https://www.youtube.com/@roudokushima