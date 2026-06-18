『「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」くじ』の再販が決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』の豪華賞品が手に入る＜【再販】「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」くじ＞を、2026年6月25日(木)12時より販売します。

テーマパークを楽しんでいる様子のれな子、真唯、紫陽花、紗月、香穂の5人を描いた描き下ろしイラスト使用のオリジナルグッズが当たるオンラインくじです。同じく「テーマパーク」がテーマのミニキャラもラインナップに登場！

S賞はゲーム好きのれな子にちなみ、ゲーミングクッションがラインナップ。A賞 選べる！アクリルスタンドは、当選後ご自身で好きな種類を選択して受け取りができるうれしい仕様となっています。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂X公式アカウントの対象の投稿をリポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全14種セット」をプレゼント。

この機会をお見逃しなく!!

＜【再販】「わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）」くじ 概要＞

販売期間：2026年6月25日(木)12:00～2026年7月30日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/watanare_2/

■賞品ラインナップ

S賞：ゲーミングクッション（全1種）

A賞：選べる！アクリルスタンド（全5種）

B賞：ミニキャラペアアクリルスタンド（全4種）

C賞：アクリルキーホルダー（全9種）

D賞：缶バッジ（全14種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■X リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）の対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全14種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「SNS風クリアカード」をもれなく1枚プレゼント!!

※全5種、ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/