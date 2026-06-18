TOKYO FMで桑田佳祐＆サザンオールスターズの音楽に染まる特別な1日！ 桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」リリース＆サザンオールスターズデビュー記念日！“勝手に”オールリクエストワンデー！！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2026年6月25日（木）に、【桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」リリース＆サザンオールスターズデビュー記念日！“勝手に”オールリクエストワンデー！！】を放送いたします。

6月24日（水）には、桑田佳祐ソロとして実に10年ぶりとなるシングルCD『人誑し / ひとたらし』が待望のリリース。さらに、6月25日（木）にはサザンオールスターズがデビュー48周年の記念日を迎えます。この記念すべき“ダブルアニバーサリー”をリスナーの皆様と一緒に盛り上げるべく、TOKYO FMでは朝の『Blue Ocean』から夕方の『THE TRAD』まで、計4番組（※）を縦断するオールリクエストワンデーを開催。桑田佳祐のソロ作品からサザンオールスターズの名曲の数々まで、幅広くメッセージとリクエストを大募集。ご応募は、対象となる各番組の公式ホームページ内にあるリクエストフォームからお寄せいただけます。桑田佳祐＆サザンオールスターズの音楽で染まるTOKYO FMの特別な1日を、どうぞお楽しみに！

【放送概要】

タイトル： 桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」リリース＆サザンオールスターズデビュー記念日！

“勝手に”オールリクエストワンデー！！」

放送日時： 2026年6月25日（木）9:00～16:50

実施番組（※）： 『住吉美紀のBlue Ocean』 （9:00～11:00/住吉美紀）

『ラジオのタマカワ』 （11:30～13:00/玉川徹、原千晶）

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』 （13:00～14:55/山崎怜奈）

『THE TRAD』 （15:00～16:50/ふかわりょう、森音朱里）

https://www.tfm.co.jp/blog/info/news/141033