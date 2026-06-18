【鹿児島大学】「稲盛経営哲学プログラム」第15期生募集のご案内（オンライン受講も可）

「稲盛経営哲学プログラム」について

鹿児島大学 稲盛アカデミー

本プログラムは、社会人を対象に、「稲盛経営哲学」を学んでいただくことにより、進取の精神を涵養し、経営者や地域社会のリーダーとして活躍する人材を育成していくことを目的に開講しております。

これまで20代～70代の経営者や会社員、公務員、主婦など456名が修了。

本年度第15期はカリキュラムを刷新し、従来の科目に加え、新たに「稲盛和夫の企業変革史」も開講し、計７科目６０時間で、稲盛経営哲学の理論と実践をより体系的に深く学べる内容へと進化しました。

開講期間

令和８年９月５日（土）～ 令和９年２月２０日（土） ※予備日を含む

（ ６時間×１０日間 計６０時間 ）

開講場所

鹿児島大学 稲盛アカデミー棟講義室

＋全国各地から、オンライン受講も可能

募集人員

30名（定員を超える応募があった場合は選考を行います）

受講のための資格

高校卒業又は高校卒業と同等と認められる者

受講料

60,000円（税込）別途テキスト代等、実費負担有

申請期間

～令和8年8月3日（月）必着

募集要項および申請書類

下記ホームページをご確認ください。

https://www.life.kagoshima-u.ac.jp/rena/inamori/

【お問い合わせ先】

鹿児島大学稲盛アカデミー事務室

Tel ： ０９９-２８５-３７５１

Fax： ０９９-２８５-３７５２

E-mail： inamori@kuas.kagoshima-u.ac.jp

８時３０分～１７時１５分（土日・祝祭日は除く）

ホームページ https://www.inamori.kagoshima-u.ac.jp/