爆笑問題やウエストランドなどタイタン所属芸人 5組のフレーズを使った楽曲募集コンテスト、採用作品を配信開始！

株式会社オーディオストック

世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」（https://audiostock.jp(https://audiostock.jp)）を運営する株式会社オーディオストック（岡山市北区、代表取締役社長：西尾 周一郎、以下「当社」）は、株式会社タイタン（東京都杉並区、代表取締役：太田光代、以下「タイタン」）と共同で開催した、タイタン所属芸人 5組のフレーズを使った楽曲を募集するコンテスト「タイタン芸人フレーズ作曲コンテスト」で採用された作品を収録したアルバムを、2026年6月18日より配信開始いたしました。

■ コンテスト応募総数761作品！タイタン所属芸人 5組のフレーズを活用した楽曲を配信開始！

『タイタンライブ』30周年と映画館での『爆笑問題 with タイタンシネマライブ 99回 & 100回記念2days』を記念して2026年1月に開催した本コンテストでは、タイタン所属芸人「爆笑問題」「ウエストランド」「春とヒコーキ」「ネコニスズ」「脳みそ夫」の個性的なフレーズを使用した楽曲を、各芸人の計5部門で募集してまいりました。

この度、本コンテストの応募総数 761作品の中から選ばれた採用作品13曲を収録したアルバムを、2026年6月18日よりApple Music等の音楽配信サービスにて配信開始いたしました。採用作品発表ページでは、各芸人、ご本人から採用作品についてコメントもいただき、掲載しております。フレーズを活かした創造性あふれる作品のご視聴と併せて、ぜひご覧ください。

採用作品は今後、配信アルバムへの収録に加えて各芸人の動画やイベント等でも活用される可能性があり、動画や配信などで利用された実績に応じて、クリエイターに印税を分配することを予定しています。

当社は今後も、お笑いとのコラボレーション企画をはじめとした様々な企画やコンテンツへ楽曲を提供する機会を創出することで、音楽クリエイターのさらなる収益化を支援してまいります。

【タイタン芸人フレーズ作曲コンテスト】

・コンテスト特設ページ：https://audiostock.jp/special/titan(https://audiostock.jp/special/titan)

・採用作品発表ページ：https://audiostock.jp/special/titan/final_result(https://audiostock.jp/special/titan/final_result)

■ 採用作品アルバム 配信情報

アルバム名：タイタン芸人フレーズ作曲コンテスト

＜配信URL＞

・Apple Music：https://music.apple.com/jp/album/titan-comedians-catchphrase-songwriting-contest/6773867662

・Spotify：https://open.spotify.com/intl-ja/album/4k8PHH3WpeC7iTic70knP7

・LINE MUSIC：https://music.line.me/webapp/album/mb000000000556fe30

※その他、下記ページにて各種音楽配信サービスのリンクを掲載しております。

https://linkco.re/SYvyDnEp(https://linkco.re/SYvyDnEp)

＜収録曲＞

1.

HELP ME OTA

メインアーティスト：爆笑問題, KANEKOしゃもじ君

2.

Explosive Panic!!

メインアーティスト：爆笑問題, Vlog Music Crafts

3.

ゲームに閉じ込められた！

メインアーティスト：爆笑問題, ei

4.

事件のカギはすぐそばに ～ 2人の力を合わせて ～

メインアーティスト：ウエストランド, イケガミトモヒロ

5.

けーつか

メインアーティスト： ウエストランド, だて丸

6.

Fallout

メインアーティスト：春とヒコーキ, respectrum

7.

誠にハードコアEDM

メインアーティスト ：春とヒコーキ, The Structures

8.

可愛くないからダメですよ

メインアーティスト：ネコニスズ, カメレオン・ライム・ウーピーパイ

9.

OJI San a.k.a Chang

メインアーティスト：ネコニスズ, 4O5人

10.

80000 Baby

メインアーティスト：ネコニスズ, TAKACHAN

11.

おったまたまたま遣隋使

メインアーティスト：脳みそ夫, K.AKI

12.

おったま遣隋奇譚

メインアーティスト：脳みそ夫, shojy

13.

Ottama Ken Zui Beat

メインアーティスト：脳みそ夫, blue velvet studio

■「Audiostock」について

「Audiostock」は音楽の使用ライセンスを売買できるサービスです。音楽クリエイターは自身で制作した音楽を登録して使用権を販売することができ、売上に応じた印税を受け取ることができます。顧客は単品購入またはサブスクリプション方式で購入手続きを行うだけで音楽の利用許諾を得ることができ、映画・テレビ・YouTube・広告・SNS投稿動画・アプリ・ゲーム等の商用コンテンツに音楽を組み込むことができます。

「Audiostock」：https://audiostock.jp/(https://audiostock.jp/)

「Audiostock」定額制プラン：https://audiostock.jp/s_plan(https://audiostock.jp/s_plan)

■ 株式会社オーディオストックについて

社名：株式会社オーディオストック

URL：https://audiostock.co.jp/(https://audiostock.co.jp/)

設立：2007年10月11日

代表者：代表取締役社長 西尾 周一郎

本社：岡山県岡山市北区富田町ー丁目6－10 東光第一ビル 2F

東京オフィス：東京都品川区東五反田2丁目3-5 五反田中央ビル 7F

株式会社オーディオストックは、クリエイターの持続的な創作活動を支援する企業です。世界最大級のロイヤリティフリーのストックミュージックサービス「Audiostock」等、ミュージシャンの収益化と動画クリエイターの制作に役立つサービスを展開しています。

動画コンテンツの需要増に伴い、ストックミュージック市場は2028年迄に約20.3億ドル（USD）（※1）まで拡大が見込まれます。オーディオストックは、様々なクリエイターがより活躍できる世界を目指すべく、音楽ビジネスの革新に取り組み、テクノロジーの力を活用してクリエイターをサポートしてまいります。

（※1）出典元： Stock Music Market - Global Outlook & Forecast 2023-2028