ディオール ZOZOCOSMEオープン5周年│日本初登場の展開店舗限定色やヘアクリップのノベルティ付きセットがZOZOCOSMEに登場

株式会社ZOZO

ディオールのオープン5周年を記念し、「ディオールショウ サンク クルール」「ディオールスキン ルージュ ブラッシュ」「ディオール アディクト リップ マキシマイザー」「ディオール アディクト リップ グロウ」から、日本初登場の展開店舗限定色がZOZOCOSMEに登場します。さらに、ディオールのオブリークロゴを施したスターモチーフ ヘアクリップのノベルティ付きZOZOCOSME特別セットは、スキントーンに合わせて選べる2種類を展開します。すべて6月25日（木）よりZOZOCOSMEにて数量限定で販売（※）します。

ZOZOCOSME特設ページでは、ディオールを象徴するアイコン製品の歴史やヘリテージを遊びながら学べるスペシャルコンテンツが登場します。ゲームにチャレンジ＆シェアした方には、アニバーサリーポイントとして、ZOZOCOSME内のディオールで利用できる1,000円分のZOZOポイントを付与します。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、6月25日（木）正午以降特設ページにてご確認ください。

ディオールならではの魅力を詰め込んだアニバーサリーイベントをお楽しみください。

（※）在庫が無くなり次第、販売終了となります。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/dior-anniversary/

・イベント期間：2026年6月25日（木）9:00 ～ 2026年7月9日（木）23:59（予定）

＜日本初登場／展開店舗数量限定色アイテム＞

（左上から）

ディオールショウ サンク クルール 644 ラッキー ローズゴールド（展開店舗数量限定色）：9,570円（税込）

ソフト ライラック、サテン ローズ、ゴールドが煌めく、バラのように華やかなローズ ゴールド ハーモニーのアイシャドウ。

幸運を引き寄せるお守りのようなこのアイテムは、クリスチャン・ディオールが信じ、大切にしたラッキーチャームへのオマージュ。

ディオールスキン ルージュ ブラッシュ 458 チャームド モーヴウッドサテン（展開店舗数量限定色）：7,700円（税込）

ふんわりと上品な華やかさを纏い、幸運を引き付けるように多幸感に溢れたモーヴ ピンク。

肌にやわらかく溶けこむシルキーなテクスチャーで、内側から上気したような美しい血色で頬を彩ります。

ディオール アディクト リップ マキシマイザー 064 ラッキー マホガニー（展開店舗数量限定色）：4,840円（税込）

マルチカラーの繊細なラメが煌めく深みのあるマホガニー ブラウン。

ほどよい透け感と鮮やかな発色で、ふっくらとハリのあるうるおいに満ちたツヤをもたらします。

ディオール アディクト リップ グロウ 024 ヌード ローズ（展開店舗数量限定色）：4,950円（税込）

透明感と血色感を叶えるヌーディなローズ ピンク。うるおいとツヤを与えながら、抜け感のあるピュアな発色を叶えます。

ディオール アディクト リップ グロウ 056 パンプルムース（展開店舗数量限定色）：4,950円（税込）

グレープフルーツのようにほのかな甘みと爽やかさを感じる鮮やかなロゼ ピンク。

うるおいとツヤを与えながら、果実のようにみずみずしいピュアな発色を叶えます。

＜ZOZOCOSME特別セット＞

（左から）

【ヘアクリップ付き】オープン5周年特別セット（ZOZOCOSME数量限定）クール（ブルーベース）：17,710円（税込）

【ヘアクリップ付き】オープン5周年特別セット（ZOZOCOSME数量限定）ウォーム（イエローベース）：17,710円（税込）

大人気のハイライト パレットとリップ バーム、完売が続出している新製品の多機能メイクキープ ミストとメイクの必需品を集めた内容に、ディオールのオブリークロゴを施したスターモチーフのヘアクリップのノベルティがセットに。

あなたのスキントーンに合わせて2種からお選びいただけます。