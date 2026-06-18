【6月はロクシタン サステナ月間】明日、旗艦店でキャンドルナイトを実施。電気を消して、地球に優しい夜を。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンは、国連が定める6月5日の世界環境デーにちなみ、今年も6月を「L’Occitane Sustainability Month（ロクシタン サステナ月間）」と定め、1か月間だれでも気軽に参画できる、未来のためのアクションを提案します。

その活動の一環として、今年も「大地を守る100 万人のキャンドルナイト」に協力企業として参加。その活動に賛同し、6月19日（金）の夜に、ロクシタン青山本店と渋谷店の店舗を消灯※し、キャンドルの灯りで営業します。

※営業に際して必要な最低限のLED 照明は点灯予定。

ロクシタンサステナ月間 特設サイト： https://jp.loccitane.com/sustainability

今年で5年目となるロクシタンのキャンドルナイト。キャンドルで、地球にも自分にもやさしい時間を。

キャンドルナイトとは、夏至と冬至の日に 電気を消してキャンドルを灯し、環境問題など持続可能な社会について考える催しとして世界中で楽しまれているイベント。ロクシタンは「大地を守る100 万人のキャンドルナイト」に４年前から協力企業として参加し、これまで東京オフィスをはじめ、青山や渋谷の旗艦店などを消灯し、キャンドルを灯しながら環境や自然に想いを馳せる取り組みを行ってまいりました。

今年は、夏至の日目前の6月19日（金）20時から22時までの時間、「L’OCCITANE SHIBUYA TOKYO」と「ロクシタン 青山本店メゾン・ド・プロヴァンス」を消灯※し営業を行います。

またロクシタンジャポン(株)の東京オフィスも20時に消灯。少しの時間でも消費電力を抑え、環境や自然を思いやる時間を提案します。

【100 万人のキャンドルナイトとは？】

2003年に有機食材宅配のパイオニア「大地を守る会」が呼びかけてスタートしたムーブメント。夏至と冬至の夜に、「でんきを消して、スローな夜を。」をスローガンに、持続可能な社会について一人一人が考えることを呼びかけています。いつもとは違う、ゆったりとした時間の中で、一人一人が思い思いに過ごし、ちょっと立ち止まって環境、平和、震災からの復興、食などについて自由に考えてみる。自由でありながらつながっている、不思議な一体感を感じられるのが、「大地を守る100万人のキャンドルナイト」です。

今年は6月19日（金）に「大地を守る100 万人のキャンドルナイト＠ 増上寺2026」が開催されます。

100 万人のキャンドルナイトURL：https://candle-night.tokyo/

一人一人の小さなアクションが未来につながる。「ロクシタン サステナ月間」

ロクシタンでは、世界環境デーにちなみ、毎年6月を「ロクシタンのサステナ月間」と定め、誰もが気軽に参加できる未来のためのアクションを提案しています。

5年目となる今年のメインコンテンツは、昨年に引き続き、みなさまの動いた距離を植樹の寄付に変えるキャンペーン「RACE FOR SUSTAINABILITY（レース・フォー・サステナビリティ）」を実施中です。

この企画は、ロクシタンが2016年から世界中の社員を対象に行うグローバルチャリティイベントから生まれました。社員がランニングやウォーキングなどの運動量を専用アプリで記録し、その成果に応じて寄付金額を決定する仕組みで、世界中の社員が楽しみながら社会貢献に参加しています。この活動をより一般の方にも広げたいという想いから、お客様も参加できるこのキャンペーンが昨年からスタートしました。

他にも、サステナ月間中の6月30日（火）まで、レフィルを購入するとポイントがもらえるキャンペーンも実施中。レフィル利用は、本製品利用よりも約70%以上のプラスチック削減に貢献できます。さらに特設サイトでは、ロクシタンでできるサステナアクションを多数掲載しています。ぜひこの機会にご覧ください。

「RACE FOR SUSTAINABILITY（レース・フォー・サステナビリティ）」概要

ロクシタン公式のサステナ月間特設サイトにて、ご自身で走った（または歩いた） 距離を登録。

期間中に参加者合計10万kmを達成すると、 ロクシタンが支援するNPO団体に最大1,000万円を寄付し、2,500本の植樹を行います。 参加登録すると、参加バッジが発行されます。バッジをSNSでシェアして他の人の参加も促しましょう。

キャンペーン期間：2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

キャンペーンサイトURL：https://jp.loccitane.com/sustainability

ロクシタン ファウンデーション(基金)とは

ロクシタンは創設時より継続的に社会貢献に関わる活動をサポートしてきましたが、さらにブランドのコミットメントを具現化するため2006年にファウンデーション(基金)を創設しました。現在では年間予算100万ユーロで世界中の50以上のさまざまなプロジェクトを支援しています。

https://fondation.loccitane.com/

ロクシタン（L’Occitane en Provence ）とは

1976年の創設以来、植物が持つ“生命の力”を伝えるビューティーメゾン。

ローズマリーの蒸留というシンプルなしぐさから始まったロクシタンは、オート・プロヴァンスのいきいきとした自然と文化からインスピレーションを得ています。メゾンは、オート・プロヴァンスに着想を得た植物原料を用い、先進科学と環境への配慮を融合させたスキンケア、フレグランス、ホームコレクションをフランスで製造しています。人と自然を結ぶ絆を称えながら、ロクシタンは、日常のささやかな瞬間の美しさに着想を得た“アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの美学）”を提案しています。現在、このフィロソフィーは、世界3,000以上の店舗、100のスパ、2,500のパートナーホテル、そして自社ホテル「ル・クヴォン・デ・ミニム - ロクシタン・アン・プロヴァンス ホテル＆スパ」を通じて、世界中のゲストへと届けられています。