補整下着ブランドのブラデリスニューヨーク初！グラマーバストをコンパクトに見せるミニマイザーブラから、待望のノンワイヤータイプが登場！

ゴールドフラッグ株式会社

独自の３ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、グラマーバストをコンパクトに見せる「レースミニマイザー ノンワイヤーブラ」を発売いたしました。

これまでブラデリスでは、「大きな胸を小さく見せたい」「バストを強調せずに、すっきりさせたい」といったお客様の声に応え、グラマーバストをコンパクトに整えるワイヤーブラを発売していました。35℃以上を超える猛暑日が頻繁に記録されるようになった昨今の夏、「グラマーバストの方に向け、着用感の軽いミニマイザーブラを提案したい」という想いから、ブランド初となるノンワイヤーのミニマイザーブラを開発しました。

「ブラデリス レースミニマイザーノンワイヤーブラ」は、当社における従来のノンワイヤーブラより大きめのカップを採用しており、70E-85Gまでのバストに対応するM～3Lのサイズ展開です。こだわったのは、コンパクトで美しいシルエットと肌あたりのやさしさ。オリジナル開発の薄手モールドカップは、当社における従来のノンワイヤーブラよりも容量が深め。そしてバストの丸みを押し潰さない立体設計により、バストのボリュームを抑えながらナチュラルなシルエットを実現します。また、バストを中心に寄せて脇をすっきりと整えるカシュクール仕様に加え、アンダー部分にはパワーネットを使用した脇高の幅広設計により、ノンワイヤーでも安定感のある着用感です。そして、幾何学調の花柄デザインが美しいストレッチレースは、ボディに合わせてフレキシブルに伸び、高いフィット感。凹凸が少ない繊細な仕上がりで、Tシャツに響きにくいのも魅力の一つです。また、カップ脇とアンダーベルト下辺に使用したふわふわの裏起毛テープによって、縫い目が直接お肌に擦れにくく、長時間の着用でも快適です。

- 商品のこだわり

１. 容量深めの立体設計カップで、バストのボリュームを抑えながら美シルエットを実現

オリジナル開発の薄手モールドカップは、従来のカップよりもやや深めの容量。(※当社ノンワイヤーブラ比較)

バストの丸みを押し潰さない立体設計で、バストのボリュームを自然に抑えながら、美胸シルエットを実現します。

２.通気性の良いメッシュテープが伸縮する特許取得パターン

ワイヤーの代わりに使用した「メッシュテープ」が、バージスラインに沿ってフィットする特許取得のオリジナルパターンを採用。(特許番号：第5185887号)

バストの大きさに合わせて網目が伸縮することで、幅広いバストサイズに対応し、カップのフィット性を高めると同時にずれ上りを防止。通気性もあり蒸れにくいのが特長です。

また、バストラインをぐるりと包み込む「引き上げループ」が、バストをしっかり持ち上げます。

３.横広がりを防止して、すっきり整える

ストレッチラッセルレースに、薄手のパワーネットを裏打ちした伸縮性のある生地。カシュクール仕様にすることで、バストを中心に寄せて横広がりを防止します。

また脇高設計かつ、脇のお肉をせき止めてすっきり整えるサイドボーンを使用しています。

- 商品概要

ミニマイザーブラから待望の「ノンワイヤー」タイプが登場。

ブラデリス独自のパターン構造とオリジナル開発のモールドカップにより、バストのボリュームを自然に抑えながら、すっきり美しいシルエットを実現する補整ノンワイヤーブラジャーです。バストを中心に寄せて脇をすっきりと整えるカシュクール仕様に加え、アンダー部分にはパワーネットを使用した脇高の幅広設計により、ノンワイヤーでも安定感のある着用感です。

同レースを使用したショーツは、気になるお尻や下腹をすっぽり包み込む深めのはき込み丈。前ウエスト上辺はパワーネットのわさ仕様で、食い込みにくくなっています。また、足口は、そけい部に食い込みにくい角度のカーブに設計されています。

♦商品情報

・商品名：ブラデリス レースミニマイザーノンワイヤーブラ ※オンラインストア限定

・価格：\7,040 (税込)

・カラー：ブラック・ヌーディピンク

・サイズ展開：M/L/LL/3L

https://www.bradelis.shop/c/bra/mg126101

・商品名：ブラデリス レースミニマイザースタイルショーツ ※オンラインストア限定

・価格：\3,960 (税込)

・カラー：ブラック・ヌーディピンク

・サイズ展開：M/L/LL

https://www.bradelis.shop/c/bottom/mg226101

・BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは

1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。

◆公式WEBサイト

・公式ブランドサイト

https://www.bradelisny.com/jp/

・公式オンラインストア

https://www.bradelis.shop/