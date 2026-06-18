ABEMA初入荷！剣客無双ファンタジー『片田舎のおっさん、剣聖になる』第一期、6月22日（月）にABEMAで初の無料一挙放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年6月22日（月）より、TVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』第一期を初入荷するとともに、ABEMA初となる無料一挙放送を実施いたします。

『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載され、「SQEXノベル」（スクウェア・エニックス）にて刊行中の佐賀崎しげるによるライトノベルを原作としたファンタジー作品。片田舎で道場を営む冴えない中年剣士・ベリルが、元弟子との再会をきっかけに騎士団付きの特別指南役となり、自身の強さに無自覚なまま、その力を世界に知らしめていく物語が描かれます。“最強のおっさん”による爽快な剣戟アクションや、弟子たちとの師弟関係、成り上がりストーリーが人気を博し、多くのファンを魅了しています。

このたび、『片田舎のおっさん、剣聖になる』第一期のABEMA初入荷が決定。2026年6月22日（月）午前0時より、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでもお楽しみいただけます。

また、初入荷当日・6月22日（月）午後3時30分より、『片田舎のおっさん、剣聖になる』第一期の全話無料一挙放送も決定いたしました。放送後1週間は、全話無料でお楽しみいただけます。

ぜひABEMAで、『片田舎のおっさん、剣聖になる』の爽快な剣客ファンタジーを無料でお楽しみください。

※1_月額1,180円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」初入荷！『片田舎のおっさん、剣聖になる』第一期 概要

(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になる」製作委員会

配信開始日時：2026年6月22日（月）午前0時～

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。

・全話無料一挙放送も！

(C)佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になる」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年6月22日（月）午後3時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/DLFurpi59iiXdh

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。

剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ

今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。

「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」

このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていたベリルの運命が、大きく変わる─！

都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。

「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」

そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は

”片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて─

〈CAST〉

ベリル・ガーデナント：平田広明

アリューシア・シトラス：東山奈央

スレナ・リサンデラ：上田瞳

クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき

フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜

ミュイ・フレイア：仲田ありさ

ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和

ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人

シュプール：逢坂良太

〈STAFF〉

原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

監督 ：鹿住朗生

シリーズ構成 ：岡田邦彦（脚本：岡田邦彦／尾崎悟史）

キャラクターデザイン・総作画監督：早坂皐月

副監督：古我望／川島勝

コンセプトデザイン：島すずめ／夢野れい

色彩設計 ：鈴木咲絵

美術監督 ：山下泰希

撮影監督 ：池田健一

3Dアニメーション制作：YAMATOWORKS

編集 ：丹彩子

音響監督 ：ひらさわひさよし

音響制作 ：ハヤブサフィルム

音楽 ：高梨康治

音楽制作 ：NBCユニバーサル・エンターテイメント

アニメーション制作 ：パッショーネ×ハヤブサフィルム

製作 ：「片田舎のおっさん、剣聖になる」製作委員会

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/