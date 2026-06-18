【グリーンシーズン本格到来】佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」、スタッフ総出で場内散策路やサマーリフト線下の草刈りを実施！お客様へ「より快適な空中散歩と初夏の絶景」をお届け。

佐久平尾山開発株式会社

佐久平尾山開発株式会社（本社：長野県佐久市、代表取締役：鷲尾 晋）が運営する「佐久平ハイウェイオアシス『パラダ』グリーンシーズン」では、本格的なグリーンシーズンの到来に向け、「平尾山散策路」および「サマーリフト」線下の大規模な草刈り・環境整備作業を実施いたしました。

■ 実施の背景と目的：お客様に最高の「景色」と「快適さ」を

初夏の爽やかな青空が広がるなか、来場されるお客様がより安全・快適に歩きやすく、そしてパラダならではのダイナミックな景色を存分に楽しんでいただけるよう、スタッフ総出で場内の整備を行いました。

今回整備したエリアは、「平尾山散策路」（忍耐の小径・あかまつの小径・水辺の小径など）の周辺、および山頂へと繋がる「サマーリフト」の線下です。

■ ここが見どころ！新しくなったパラダの初夏

遮るもののない、浅間山と佐久平のパノラマ絶景 サマーリフト線下の草木をすっきりと刈り整えたことで、リフトからの視界が大きく開けました。リフトに乗りながら見下ろす美しい新緑と、眼前に広がる雄大な浅間山、佐久平の街並みのコントラストを、これまで以上に開放感あふれる「空中散歩」としてお楽しみいただけます。

誰もが歩きやすい、美しく整えられた散策路 木漏れ日を感じられる小径や階段周辺の草を丁寧に刈り込んだことで、足元が見えやすく、小さなお子様からシニアの方、またペット連れのお客様まで、どなたでも安心してハイキングやウォーキングを楽しめる環境になりました。

佐久平のパノラマの景色

■ 担当者からのコメント

「これからの季節、パラダは新緑が最も美しい最高のシーズンを迎えます。お客様に『来てよかった』『また歩きたい』と思っていただけるよう、スタッフ一人ひとりが想いを込めて、隅々までピカピカに刈り上げました。すっきりと心地よい風が吹き抜けるパラダの絶景を、ぜひ体感しにいらしてください。」

■ 施設概要

施設名： 佐久平ハイウエイオアシス「パラダ」グリーンシーズン

運営会社： 佐久平尾山開発株式会社

代表者： 代表取締役 鷲尾 晋

所在地： 〒385-0003 長野県佐久市下平尾2681（上信越自動車道 佐久平P.A.直結）

公式URL： https://saku-parada.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先（メディア関係者・一般のお客様）

施設名： 佐久スキーガーデン パラダ

担当者名： 菅原・大井

TEL： 0267-67-8100

Email： info-parada8100@hiraoyama.jp