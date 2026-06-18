ご自宅にお届け！ 食で楽しむ夏の風物詩炭火焼きで贅沢に楽しむ　　“うな重”を「ワタミの宅食」6月18日販売開始！

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役会長 兼 社長CEO：渡邉 美樹、以下「ワタミ」）が運営する食事宅配サービス「ワタミの宅食」は、2026年6月18日（木）に季節限定の特別弁当として「炭火焼き うな重」を販売開始しました。

「ワタミの宅食」で人気の「特別弁当」シリーズ、7月は「炭火焼き うな重」をお届けします。特別弁当「炭火焼き うな重」は、風味の豊かさと香ばしさを追求した炭火焼きを採用し、蒸しの工程も加えふっくらと仕上がる製法をとりました。最後にタレをかけて仕上げています。また、副菜にもこだわり、ほうれん草にはグループ農場の「ワタミファーム」で育てた有機きく芋を焙煎した粉末をまぶして提供いたします。

猛暑による食欲減退が想定される時季、「ワタミの宅食」ではご高齢の方を中心とするお客さまに季節感・贅沢感のある食を提供し、心身の健康増進を応援してまいります。

※画像はイメージです。

■商品概要 「炭火焼き うな重」

限定数：6万5千食

早期ご注文締切日：2026年7月８日（水）

早期ご注文価格 ：1,330円（税込）

※7月8日（水）までにご注文いただきますと

割引価格にてご注文いただけます。

通常ご注文締切日：2026年7月15日（水）

通常ご注文価格 ：1,480円（税込）

お届け日：2026年7月22日(水) ､7月24日（金）

消費期限：お届け日当日午後10時

〈冷蔵品（10℃以下）でお届け〉

■「ワタミの宅食」について

「ワタミの宅食」は、日替わりのお食事と “まごころ” をお届けすることで“社会を支えるインフラ” となることを目指し、事業を展開しています。お弁当・お惣菜は、お客さまと同じ地域に住む“まごころスタッフ”がお届けしています。毎日約24万食以上のお弁当・お惣菜をお届けしており、病者・高齢者食宅配市場「16年連続売上シェア No.1」（2010年～2025年）※を達成しています。2020年3月には、業界として初めて、自社弁当容器を回収し、新たな容器としてリサイクルする取り組みを全国に展開するなど、SDGsの目標達成にも貢献しています。

※「病者・高齢者食宅配市場」で売上シェアNo.1（2010～2025年）出典

「外食産業マーケティング便覧2011～2026」（株式会社富士経済調べ）

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp