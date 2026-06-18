芝生エリアに巨大ゴーディー！？「キングスわいわい広場」が登場！

沖縄バスケットボール株式会社

琉球ゴールデンキングスは、2026-27シーズンより、沖縄サントリーアリーナで開催するホームゲームにおいて、屋外芝生エリア内に「キングスわいわい広場」を新設することをお知らせいたします。

「キングスわいわい広場」は、お子さまを中心に、ご家族やご友人とともに試合観戦の前後の時間も楽しんでいただける屋外エリアです。

横幅約10メートルの大型エア遊具「ゴーディーひゃっほースライダー」と、ゴーディーの中で飛び跳ねて遊べる「ゴーディーぴょんぴょんドーム」を設置するなど、子どもたちが屋外でのびのびと体を動かしながら楽しめるエリアです。

キングスはこれまで、試合観戦の時間だけではなく、沖縄サントリーアリーナで過ごす時間全体を楽しんでいただけるようホームゲーム体験の向上に取り組んでまいりました。

キングスわいわい広場の登場により、これまでフードトラックを中心としていた屋外エリアに、新たな楽しみ方が広がります。子どもから大人まで、多くのお客さまがわいわい集い、試合前には遊び、試合後には余韻を楽しみながら過ごす。そんな新たなホームゲーム体験を提供していきたいと考えています。

また、先日発表した「OUR VISION(https://goldenkings.jp/our-arena/vision-floor/)」、「OUR GORDY AREA(https://goldenkings.jp/our-arena/our-gordy-area/)」と同様に、キングスわいわい広場に世代を超えて“みんな”が集い、同じ時間を過ごすことで、ホームゲームをより楽しんでほしいという想いを「OUR TIME」という言葉に込めました。

キングスのホームゲームで過ごす時間が、もっと楽しく、笑顔あふれるひとときになることを目指してまいります。

琉球ゴールデンキングスは、キングスわいわい広場の新設を通じて、世代を問わず誰もがホームゲームをより楽しく、ワクワクする時間としてお届けし、「もっと“みんな”が楽しいアリーナ」を創り続けてまいります。

▽OUR TIMEの特設ページはこちら

https://goldenkings.jp/our-arena/our-time/

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OUR ARENA

もっと“みんな”が楽しいアリーナへ

【OUR VISION】

【OUR GORDY AREA】

【OUR TIME】

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