「BLUEjewelry(ブルージュエリー)」新しいペアアクセサリーのかたちを提案

株式会社CENTRAL FIELD

株式会社CENTRAL FIELD（本社：岡山県岡山市、代表取締役：中原 宏太郎）は、本物のシルバー素材で、意志ある美しさを纏うジュエリーブランド「BLUEjewelry(ブルージュエリー)」のカレンシルバーペアコレクション「Karen Silver for Two」を発表いたします。

本コレクションでは、BLUEjewelryならではの視点で、新しいペアアクセサリーのスタイルを提案。コレクションの発表に合わせて、Instagram・Xではペアリングのプレゼントキャンペーンも実施いたします。

■Pair Collection｜Karen Silver for Twoコンセプト

服の好みや過ごし方。

少しずつ違うところもあるけれど、心地いいと思うものは、どこか似ている。

さりげない個性と、日常に馴染む心地よさ。

同じ形を選ばなくても、同じ指に着けなくてもいい。

それぞれのらしさを大切にしながら、自然と重なるように。

そんなふたりに寄り添う、Karen Silver for Two

BLUEjewelryが提案するのは、"揃える"ペアリングではなく、"重なる"ペアリング。

それぞれの個性を尊重しながら、自然と心が通うようなアイテムを展開。

どこか似た心地よさを纏うことで、ふたりのつながりを感じられる。

そんな新しいペアアクセサリーのかたちを提案いたします。

■ラインナップ

Karen Silver Ring

商品番号：bjr-5901

単品価格\28,600 (税込)

Karen Silver Necklace

商品番号：bjn-4001

単品価格\20,900 (税込)

Karen Silver Ring

商品番号：bjr-4036

単品価格\11,000 (税込)

Karen Silver Ring

商品番号：bjr-4020

単品価格\16,500 (税込)

■カレンシルバーとは──「タイ北部の山岳民族、カレン族が手作業で作り上げるシルバーアクセサリー」

Karen Silver（カレンシルバー）は、タイ北部の山岳民族、カレン族が、ひとつひとつ手作業で作り上げる銀純度95%以上のシルバーアクセサリーで、長い歴史の中で、古くから魔除け・お守りとして身につけられてきました。

代々受け継がれてきた伝統的な手法によって作られ、規格統一された量産品とは異なる独自の味わいを持つ表情が魅力です。何世代にもわたり受け継がれてきたその技術は、時代が変わっても大切に守られ続けています。

BLUEjewelryでは、現地に直接足を運び、カレン族の職人たちと対話を重ねながら、ひとつひとつのアイテムを選定しています。日本人女性に馴染むよう、バングルなどのサイズについても、現地で調整・製作。すべてが手作りで、一つとして同じものは存在せず、それぞれ異なる表情を持っています。

■変わらない価値への共鳴 ─ BLUEjewelry × Karen Silver

BLUEjewelryは、流行だけを追うブランドではありません。10年後も、20年後も。その人らしいかっこよさに寄り添えるアクセサリーを届けたいと考えています。だからこそ私たちはカレンシルバーに惹かれました。

時代が変わっても受け継がれてきたもの。長く愛されるために磨かれ続けてきたもの。

その姿は、BLUE jewelryが目指すブランドのあり方とも重なります。

私たちはアクセサリーを届けるだけではなく、受け継がれてきた技術や文化を未来へつなぎながら、日々に寄り添うブランドでありたいと考えています。

■BLUEjewelry｜ブランドコンセプト

今日の私を特別に。

BLUEjewelryは、自分らしく輝くための存在。

素材はすべて本物のシルバー。

肌に触れるものだから、長く付き合えるものだけを選びたい。

主張しすぎないのに、どこか目を引く。手に取るたび、しっくりくる。

鏡の前で身につける。

それだけで、少し気分が高まる。そんな瞬間が、自然と増えていく。

意志ある美しさを纏うジュエリーを。

ブランドサイト（楽天市場店）：https://www.rakuten.co.jp/bluejewelry/

Instagram：https://www.instagram.com/bluejewelry_official/

X：https://x.com/bluejewelry_

LINEアカウント：@517ughdc

■10組様プレゼントキャンペーン｜KAREN SILVER PAIR COLLECTION

BLUEjewelryは、「カレンシルバー ペアコレクション」の発表を記念し、プレゼントキャンペーンを実施いたします。2026年7月1日23:59まで

Instagram・Xの公式アカウントよりご応募いただいた方の中から、抽選で10組様にペアアクセサリーをプレゼント。応募期間は2026年7月1日(水)23:59まで。応募方法などの詳細は、各SNS公式アカウントにてご確認ください。

Instagram：https://www.instagram.com/bluejewelry_official/

X：https://x.com/bluejewelry_

■ 会社概要

会社名：株式会社CENTRAL FIELD

設立：2010年04月

代表者：代表取締役 中原 宏太郎（ナカハラ コウタロウ）

所在地：〒700-0903 岡山県岡山市北区幸町8-25

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社CENTRAL FIELD 広報宣伝部

MAIL：bluejewelry@shop.rakuten.co.jp