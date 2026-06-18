新入団のお知らせ　No.76　アンソニー・スタイガー

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、アンソニー・スタイガー選手の入団が決定しましたので、お知らせいたします。

アンソニー選手は、これまでのキャリアを通じてスイスでプレーしており、スピードを生かしたプレーに加え、フィジカルの強さにも定評があります。ゴール前ではリバウンドへの反応が良く、泥臭く得点を狙うプレースタイルも大きな特徴です。豊富な運動量を武器に攻守両面でチームに貢献できる、実用性の高いフォワードです。さらに、スイス2部リーグでは4シーズンにわたりチームキャプテンを務めるなど、優れたリーダーシップも兼ね備えています。リンク内外においてチームを牽引する存在として、その活躍に大きな期待が寄せられます。

なお、アンソニー選手は日本国籍を有しており、アジアリーグでは日本人選手枠として登録可能です。海外で培った経験とリーダーシップを生かし、チームに新たな力をもたらすことが期待されます。

■アンソニー・スタイガー（Anthony Staiger）

■背番号： 76

■ポジション： FW

■出身地： スイス/日本

■生年月日： 1993年08月21日

■身長／体重： 180cm／82kg

■経歴： EHC Winterthur（NLB）→HC Ajoie Loan（NLB）→EHC Winterthur（SL）

→EHC Kloten Loan（NLA Q）→EHC Winterthur（SL）

→HC La Chaux-de-Fonds Loan（SL）→EHC Kloten(SL)→HC Ajoie Loan（SL）

→EHC Winterthur(SL)→HC Thurgau（SL）→H.C.栃木日光アイスバックス（2026-）

<コメント>

“I’m truly excited to join the Nikko Icebucks and begin this new chapter in my career. It’s a great opportunity for me to grow as a player and experience a new hockey culture. I’m ready to give everything I have for the team, compete at the highest level, and contribute to our success. I can’t wait to get started and meet the fans.”

日光アイスバックスに加入し、キャリアの新たな一歩を踏み出せることを本当に楽しみにしています。

自分自身が選手として成長し、新しいホッケー文化を経験できる素晴らしい機会だと感じています。

チームのために全力を尽くし、最高レベルで競い合い、成功に貢献したいと思っています。シーズンの

スタートとファンの皆さんにお会いできるのを心から楽しみにしています。