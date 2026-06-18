新刊『きょうの沖縄戦1945　120文字の日誌、172日の証言』 出版

株式会社琉球新報社『きょうの沖縄戦1945 120文字の日誌、172日の証言』

琉球新報社では、新刊『きょうの沖縄戦1945 120文字の日誌、172日の証言』（1300円＋税）を出版いたしました 。6月23日には「沖縄慰霊の日」を迎えます 。琉球新報社のEC「琉球新報ストア」のほか、沖縄県内の書店で販売いたします。

内容紹介

1945年3月末の米軍上陸から、9月7日の降伏文書調印までの172日を日めくりのように記述した同時ドキュメントです 。2025年3～9月、琉球新報本紙1面とウェブで連載した「きょうの沖縄戦1945」をまとめました 。調べ物や学習にも活用できるよう編集しています。

本書の4つの特色

１.1日30秒で読めるドキュメント

沖縄戦でその日、その頃に起こった話を、17字詰め7行（約120字）でコンパクトにまとめています。

2.「すべての日に証言・記録の『カギカッコ』を挿入」

無味乾燥な年譜日誌ではなく、当時の言葉や証言を入れ、短いストーリーのあるドキュメント仕立てにしています 。

3.「戦記よりも一般住民目線を優先」

戦争体験者や住民による証言・記録を優先的に採用しました 。組織的戦闘が終了したとされる6月末以降の沖縄戦の局面も記しています 。

4.「豊富な資料写真」

日米資料や弊社の写真・地図を入れ、戦争の流れがわかるよう編集しました 。

書籍概要

タイトル ：『きょうの沖縄戦1945 120文字の日誌、172日の証言』

著者 ：琉球新報社

発売日 ：2026年6月1日（月）

価格 ：本体1,430円（税込）

出版社 ：株式会社琉球新報社

仕様：A5判、96ページ、ISBN:978-4-86764-033-3

詳細 ：https://ryukyushimpo-store.com/items/6a1e690f5c88a208a0a0efbd

本書に関するお問い合わせ先

メールアドレス： ryukyu-p@ryukyushimpo.co.jp

電話番号：098（865）5100

株式会社琉球新報社

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