＜ 待望の新商品＞ ブリュレのような“サクッシャリッ”食感！フレンチトーストの味わいをタルトに閉じ込めた『フレンチトーストタルト』を【Ivorish(アイボリッシュ)】より6月21日（日）から新発売！

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(代表取締役:阪本良一、東京事務所:東京都港区北青山1丁目2-7)が展開する【Ivorish(アイボリッシュ)】は、2026年6月21日(日)より『フレンチトーストタルト』を新発売いたします。

愛情を込めて大切に仕上げた、アイボリッシュの新商品をお楽しみください。

待望の新商品は、パンをモチーフにしたトースト型、“サクッシャリッ”食感を楽しむ『フレンチトーストタルト』。

サクサクの食感のタルト生地に、フレンチトースト風味のチョコと、メープルシュガーを使用した焼きチョコを重ねて、2層に仕立てました。タルトの軽やかな食感と、口どけのよいチョコ層のコントラストに、ブリュレを思わせるシャリッとしたアクセントをお楽しみいただけます。メープルのやさしい香りとコクのある甘みが広がる、フレンチトーストらしい味わいを表現した一品です。

パンをモチーフにした可愛らしいフォルムは、大切な人へのギフトや手土産、おもてなしの席にぴったりです。ブリュレのような“サクッシャリッ”食感のタルトを、この機会に是非、ご賞味くださいませ。

※フレンチトースト風味をイメージしたタルトです、パンは使用していません。

◆商品概要

【商品名】 フレンチトーストタルト

【価 格】 6個入1,620円（税込）

【発売日】 2026年6月21日(日)～

【販売店】 渋谷店、羽田空港店、博多阪急店

※各店舗順次発売を開始いたします。詳細は、各店舗にお問い合わせください。

Ivorish(アイボリッシュ) 商品紹介

＜期間限定＞フレンチトーストフィナンシェ ソルト ＆レモン

これからの季節にぴったりなゲランドの塩とレモン、 食感のアクセントにピスタチオを添えた、フレンチトーストをイメージしたフィナンシェ。レモン果汁・ レモンペースト・レモンの糖漬け果皮を使用しているので、爽やかな味わいが口の中に広がります。

6個入:1,404円（税込）

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

フレンチトーストフィナンシェ

Ivorishを代表する人気NO.1フィナンシェ。メープルシロップがふんわり香る、まるで焼き立てフレンチトースト！パン粉を入れてふんわりもっちり焼き上げた、可愛いパン型フィナンシェです。

6個入:1,296円（税込）

12個入:2,592円（税込）

24個入:5,184円（税込）

ブランドについて

Ivorish(アイボリッシュ)はフレンチトースト色を表現するIvory(アイボリー)と、英語で「愛情を込めて大切にする」という意味のCherish(チェリッシュ)ということばを掛け合わせた造語です。「大切なお客様が幸せな香りと時間に包まれますように」との想いを込め、こだわりのフレンチトースト、焼き菓子をご提案しております。

公式HP:https://ivorish.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/ivorish_official/

公式Facebook:https://www.facebook.com/ivorish.net

＜常設店舗情報＞

■カフェ/物販…渋谷店

■物販…羽田空港店、博多阪急店

会社概要

＜株式会社九十九島グループ＞

設立 :1948 年

本社所在地 :⾧崎県佐世保市黒髪町9番15号

展開ブランド :九十九島せんぺい本舗、タンテ・アニー、アイボリッシュ、赤い風船、アイラブカスタードヌフヌフ、バターアンドビー、アイムリリー、ラメリー、コクネコ、博ったらし、ハローメイプリ、博多オリオーリ