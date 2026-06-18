中部電力ミライズとグリッドシェアジャパンによるご家庭向けデマンドレスポンスサービスの開始

グリッドシェアジャパン株式会社

中部電力ミライズ株式会社（本店：愛知県名古屋市、代表取締役：中川 治、以下「中部電力ミライズ」）とグリッドシェアジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西尾 仁志、以下「GSJ」）は、2025 年11 月28 日、資本業務提携契約を締結し（2025 年12 月4 日お知らせ済み※1）、両社が保有する技術を組み合わせた新たなサービスの開発を検討してまいりました。

両社は、本日、中部電力ミライズのデマンドレスポンス（以下「DR」）※2 サービスとGSJ のAI 最適制御サービスとの連携による、ご家庭向けDR サービスの申込受付を開始しましたので、お知らせいたします。

※1 中部電力ミライズ株式会社プレスリリース「グリッドシェアジャパン株式会社への出資について～家庭用DRサービス拡大に向けた資本業務提携～(https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/1217146_1938.html)」、グリッドシェアジャパン株式会社プレスリリース「グリッドシェアジャパン株式会社が16.8億円の資金調達と新株主5社参画(https://www.gridshare.co.jp/2025/12/post-75/)」

※2 再生可能エネルギー（以下「再エネ」）の発電状況や電力の需給状況に合わせて、電気をお使いのお客さま（需要側）に電気の使い方を工夫いただく取り組み。

中部電力ミライズは、2023 年から、再エネの利用拡大を目的としたDR サービス「NACHARGE Link BATTERY（ネイチャージリンク バッテリー）」※3 を提供しています。「NACHARGE Link BATTERY」は、DR の協力依頼に合わせてお客さまの所有する家庭用蓄電池を自動制御することで、お客さまが「節電」や「電気の使用時間の変更」などを行うことなく、DR 実績量に応じたカテエネポイントを獲得できるとともに再エネの利用拡大にも貢献いただけるサービスです。

GSJ は、2018 年から、ご家庭のお客さま向けにAI（人工知能）を用いた最適充放電サービス「グリッドシェア」を提供しています。「グリッドシェア」は、AI を活用し、各家庭の生活パターンなどに基づき家庭用蓄電池の充放電を遠隔で最適制御するサービスであり、各家庭の太陽光発電の自家消費率の最大化などにより、経済的なエネルギー利用に貢献しています。

※3 2022年に提供を開始したDRサービス「NACHARGE（ネイチャージ）」の機能を拡充し、2023年9月5日、「NACHARGE Link（ネイチャージリンク）」として提供を開始（同日お知らせ済み(https://miraiz.chuden.co.jp/info/press/1211779_1938.html)）。

両社は、このたび、「グリッドシェア」が遠隔制御している家庭用蓄電池※4 を対象に、「NACHARGE Link BATTERY」の提供を開始いたします。お客さまは、「グリッドシェア」の遠隔制御による経済的効果（電気料金の削減）に加えて、「NACHARGE Link BATTERY」によるDR 実績量に応じたカテエネポイントも獲得いただくことが可能となります。

※4 伊藤忠商事株式会社が総販売元の蓄電池ブランド「SMART STAR（スマートスター）」シリーズおよびオムロン ソーシアルソリューションズ株式会社製の蓄電池が対象です。両社は今後、対象メーカーおよび対象機器の拡大を検討してまいります。

両社は、「NACHARGE Link BATTERY」と「グリッドシェア」の連携を通じて、環境にも暮らしにも「ちょうどいい、ちょっといいミライ」の実現を目指すとともに、今後もお客さまのニーズに応じた魅力的なサービスの開発・提供に努めてまいります。

「グリッドシェア連携記念キャンペーン」の実施

中部電力ミライズは、「NACHARGE Link BATTERY」と「グリッドシェア」の連携開始に伴い、本日から、以下のキャンペーンを実施いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164021/table/14_1_06c587cdcbeb9326283160cc41803799.jpg?v=202606181151 ]

※5 通常のNACHARGE Link BATTERYの新規アカウント連携特典（100ポイント）に加えて、2,900ポイント（合計3,000ポイント）を進呈。

別紙

「NACHARGE Link BATTERY」と「グリッドシェア」の連携によるご家庭向けデマンドレスポンスサービスの概要

https://www.gridshare.co.jp/cms/wp-content/themes/gridshare-theme/assets/pdf/release_gridshare_20260618-attached.pdf

＜お問い合わせ先＞

中部電力ミライズ（株）

業務管理・支援本部 総務グループ 松本・福谷

052-740-6854

グリッドシェアジャパン（株）

業務部 広報担当 pr@gridshare.co.jp