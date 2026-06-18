【小学館JS研究所】女子小学生の「好きなキャラ・なりたい職業・憧れの人」ランキング　好きなキャラクターは、高学年1位が「ちいかわ」、低学年は「ひみつのアイプリ」のキャラクターが上位にランクイン

株式会社小学館

株式会社小学館は、小学校低学年女児向け雑誌『ぷっちぐみ』、少女まんが誌20年以上連続部数No.1『ちゃお』の読者とそのご家族を対象にした読者アンケートを両誌創刊以来、定期実施しています。

2022年8月より女子小学生（JS）のリアルな本音を、各編集部の視点で定期レポートする「JS研究所」を発足しました。

今回は『ぷっちぐみ』2026年4・5月号の読者888名、『ちゃお』2026年4月号の読者1000名へ実施した「好きなキャラクター」「なりたい職業」「憧れの人」に関するアンケート調査の結果を分析・考察し、編集部コメントとともに紹介します。

ちゃおプラス: https://ciao.shogakukan.co.jp/(https://ciao.shogakukan.co.jp/)

◆小学館「JS研究所」アンケート「好きなキャラクター」「将来なりたい職業」「憧れの人生の先輩」に関する実態調査 トピックス◆

1．好きなキャラクター、高学年JSでは「ちいかわ」がトップ。低学年JSでは「ひみつのアイプリ」関連キャラクターが上位を占める

2．将来なりたい職業、低学年JSの1位は「アイドル」、高学年JSでは1位の「漫画家」を筆頭に「イラストレーター」「デザイナー」「VTuber」などクリエイティブ職が人気に

3．憧れの人、低学年1位「しなこちゃん」、高学年1位「お母さん」。高学年では漫画家・ゲーム実況者などクリエイター・発信者へと憧れが変化

◆小学館 「JS研究所」 アンケート 「好きなキャラクター」「将来なりたい職業」「憧れの人」に関する調査結果◆

ついこの前まで幼稚園・保育園生だった低学年JSと、間もなく中学校に進学する高学年JS。4～6歳という小さいようで大きな年齢差がある彼女たちは、それぞれどんなキャラクターが好きで、また、どんな仕事や人物に憧れを抱いているのでしょうか？

★ 好きなキャラクター、高学年JSでは「ちいかわ」がトップ。低学年JSでは「ひみつのアイプリ」関連キャラクターが上位を占める

はじめに、「好きなキャラクター」（5つまで選択可）について質問しました。

低学年JSでは、1位が「ひみつのアイプリ みつき」となり、以下、2位「シナモロール（サンリオ）」、3位「すみっコぐらし」と続きました。「ひみつのアイプリ」は、タカラトミーアーツとシンソフィアが手掛ける「プリティーシリーズ」のテレビアニメおよびゲーム作品。並みいる定番キャラを抑えて最上位にランクインしていることから、低学年JSから抜群の支持を集めていることがうかがえます。

一方、高学年JSでは、1位が「ちいかわ」となり、2位が近年再ブームを巻き起こす「ポチャッコ（サンリオ）」、3位が「たまごっち」、4位が「クロミ（サンリオ）」という結果に。サンリオ勢が根強い人気を誇る中、低学年JSのランキングでは5位の「ちいかわ」がトップに輝き、学年を超えて愛されていることがわかりました。

★ 将来なりたい職業、低学年JSの1位は「アイドル」、高学年JSでは1位の「漫画家」を筆頭に「イラストレーター」「デザイナー」「VTuber」などクリエイティブ職が人気に

次に「将来なりたい職業」（複数回答可）を尋ねたところ、低学年JSでは、1位「アイドル」、2位「パティシエ」、3位「漫画家」、4位「YouTuber」と、表舞台でスポットライトを浴びる職業や好きなことに没頭できるお仕事がトップ5に並びました。

一方、高学年JSの結果を見ると、低学年JSでは3位だった「漫画家」が1位に躍り出たほか、トップ10内において、3位「イラストレーター」、4位「YouTuber」、8位「VTuber」、9位「デザイナー・ファッションデザイナー」と、クリエイター系の職種が多くランクインしています。

その反面、低学年JSのランキングでは上位にランクインしていた「ケーキ屋さん」、「パン屋さん」、「アイスクリーム屋さん」、「お花屋さん」といった店舗販売系のお仕事は大きく順位を下げています。低学年から高学年へと成長する過程で、漫画やアニメ、ファッション、動画配信など様々なことに興味を持った結果、憧れの対象が「身近なお店屋さん」から、エンタメやプロダクトを生み出す「作り手」にシフトする子が多いのかもしれません。

★ 憧れの人、低学年1位「しなこちゃん」、高学年1位「お母さん」。高学年では漫画家・ゲーム実況者などクリエイター・発信者へと憧れが変化

「この人みたいになりたい！と思う人」について聞いたところ、低学年JSでは、1位はインフルエンサーの「しなこちゃん」、2位が「お母さん」、3位が「ひみつのアイプリ みつき」、4位が「学校の先生」、5位が「アイドル」という結果に。家族・先生といった身近な大人と、SNSやアニメで触れる“推し”が並んでランクインしました。

一方、高学年JSでは、1位は「お母さん」で、2位「親」、3位「学校の先生」、身近な大人が続きました。このほか、4位「インフルエンサー」、6位に「まいた菜穂さん（漫画家）」、7位にゲーム実況者グループ「カラフルピーチ」、10位に「しなこちゃん」など低学年JSに比べてアイドルからインフルエンサーや漫画家、YouTuberなどの自分の「好き」や個性を作品やコンテンツとして発信するクリエイターや発信者に憧れる傾向が強まっていることがわかりました。

これは「将来なりたい職業」で高学年JSにクリエイティブ職が多くランクインした傾向とも一致しており、高学年になるにつれて「自ら何かを生み出し発信する存在」へと、憧れの軸がシフトしている様子がうかがえます。

（ちゃお編集長からのコメント）

好きなキャラクターの結果は、ちゃお読者がアニメ・ゲーム・グッズなど、より多様な接点をもつようになることを反映していると考えられます。なりたい職業については年齢が上がるにつれ、より自分の好きなもの／ことが明確になってきていることがわかる結果となりました。そして漫画誌であるちゃおの読者にとってはやはり「漫画家」さんは憧れ。まいた先生個人がランクインしている点は非常に嬉しい所でした。

（ぷっちぐみ編集長からのコメント）

「ぷっちぐみ」は３つの質問すべて「ひみつのアイプリ」人気に影響を受けたアンケート結果になりました。将来の夢もアイドルが一位にはなりましたが、「アイプリになりたい」という意見も多く見られました。YouTubeをはじめとしたSNSからも影響を受けているようですが、やはりテレビなどでよく目にする・見かけるタレントさんなどに好印象を持っているようです。

※アンケート調査時に放送・展開されていた「ひみつのアイプリ」は、現在新シリーズ「おねがいアイプリ」へと移行しており、登場キャラクターも異なっています。本リリース内のデータは調査当時のものとなります。

小学館「JS研究所」について

「JS研究所」は、2022年8月より発足。小学館が発行する女のコ雑誌『ぷっちぐみ』、少女まんが誌『ちゃお』の編集部員がタッグを組み、女子小学生のリアルを紐解くプロジェクトです。

『ぷっちぐみ』、『ちゃお』では、これまでにも定期的に読者アンケートを実施し、誌面づくりやパートナー企業への情報提供に活用してきました。この読者アンケートは毎月熱心に雑誌を読んでくださっている、お子様とそのご家族の方が、手書きのアンケートに回答いただく形式を創刊以来続けてきました。

編集部には毎月、両誌併せて5000枚近くのハガキが届きます。両編集部からの視点で女子小学生のリアルを定期発信する他、こうした取り組みに賛同いただける企業の皆様と様々なプロジェクトでご一緒できればと考えています。読者への共同調査、コラボ商品開発、合同イベント開催等、是非お声がけください

＜協業に関するお問い合わせ先＞

『JS研究所』の調査データ活用や、具体的なプロモーション・タイアップ企画についてご興味をお持ちいただけましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

株式会社小学館 メディアビジネス局 IP企画営業室

小澤歌穂：ojaga2626@mail.shogakukan.co.jp

時吉 茜：atokiyoshi@mail.shogakukan.co.jp

TEL：03-3230-5366

媒体資料URL：

ちゃお https://adpocket.shogakukan.co.jp/media/ciao/

ぷっちぐみ https://adpocket.shogakukan.co.jp/media/pucchigumi/

〈調査方法〉

「好きなキャラクター」「将来なりたい職業」「憧れの人」に関する調査

※『ぷっちぐみ』2026年4・5月号、『ちゃお』2026年4月号

【ぷっちぐみ】

・調査期間：2026年3月1日～4月20日

・調査対象：『ぷっちぐみ』読者またはそのご家族

・調査機関：自社調査

・集計数：888

・調査方法：雑誌のハガキアンケート

【ちゃお】

・調査期間：2026年3月3日～3月30日

・調査対象：『ちゃお』読者またはそのご家族

・調査機関：自社調査

・集計数：1,000

・調査方法：雑誌のハガキアンケート

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https://pucchigumi.net/

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