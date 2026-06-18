Brushup、商品カタログとExcel原稿の自動照合をリリース。「AIによるデータ解析」と「機械的なチェック」により、高精度な照合を実現

株式会社Brushup

コンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォーム「Brushup（ブラッシュアップ）」の企画・開発・運営する株式会社Brushup（本社：大阪府大阪市、代表取締役：水谷好孝）は、商品パッケージ向けのPDFとExcel原稿の自動照合機能をバージョンアップし、新たに「商品カタログ」に対応したことをお知らせいたします 。本アップデートでは、AIによるPDFのデータ分析機能を搭載。PDFに記載の商品名、金額、JANコードなどの商品情報をAIが検出及びカテゴライズし、それらの情報とExcelの原稿データを突き合わせる仕組みを実現しました。まずはβ版として、ご利用いただける機会を提供いたします。

■ 開発の背景

チラシやカタログ、商品パッケージといった生活に身近なコンテンツは、世に出るまでに人の「目」や「手」による膨大な校正・校閲作業が行われています 。

特に、掲載点数の多い「商品カタログ」は、PDFのデザインデータとExcelの原稿データを目視で突き合わせる定型業務が、人の体力的・精神的な重荷となっていました 。チリツモで膨らむ膨大な付き合わせ工数、そして「見落としが許されない」というプレッシャーから制作現場の人たちを解放し、制作現場が本来注力すべき「コンテンツの質」に集中できる環境づくりを実現します。

■ 自動照合機能のアップデートの特徴

レイアウトが複雑で情報量が膨大な「商品カタログ」の文字や数値の突き合わせを実現しました。

AIにより、PDF上のテキストから、商品名、金額、JANコードなどの要素を自動的に判別し、商品単位に情報をカテゴライズ。Excelの原稿データと、AIがカテゴライズした商品情報を機械的に突き合わせ、一致、不一致を判別します。「AIによるチェックは、完璧ではない」という課題に対し、情報のカテゴライズはAIを活用し、突き合わせは機械的に確実なチェックをするというハイブリッドな設計を採用しました。

特に多品目のデータを扱う小売業やメーカーの商品カタログの確認プロセスを大幅に効率化します。

自動照合の結果イメージExcel原稿イメージ

この度、商品カタログの自動照合を正式リリースに先駆けて、ご利用いただける機会をご用意しました。ご使用中に感じたご意見やご要望は、今後の機能改善の参考とさせていただきます。本機能をいち早くお試しになりたい方は、ぜひこの機会にお申し込みください。

お申し込みはこちら(https://feedback.brushup.net/feedbacks)のフォームから

※お問い合わせ内容欄に「自動照合トライアル」とご記入ください

■ 株式会社Brushup 代表取締役 水谷好孝のコメント

AIの急速な進化から数年。Brushupは、当初から、AIを活用した機能開発を検討してきました。しかし、「校正・校閲は、抜け漏れがあってはいけない」という実態と「AIは間違えることもある」という現状があり、これまで試作機能を開発しては、ペンディングになる状況を繰り返してきました。

しかし、このたびAIをチェックではなく、情報のカテゴライズで活用するという発想の転換により、Brushupとして初めて、AIを搭載した高精度な自動照合機能をリリースする運びとなりました。商品カタログの照合で体力的、精神的負担となっている現場の人たちを救う一助になればと思います。

■ コンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォーム「Brushup」について

Brushup（ブラッシュアップ）は、カタログ・チラシ、商品パッケージ、マンガ、学習教材、イラスト、Webコンテンツ、動画、IPコンテンツなど、さまざまなコンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォームです。コメントやファイルのやりとり、校正、進捗管理などの機能をオールインワンで提供しています。

さらに、修正前後のファイルの自動差分抽出や、NGワードの使用箇所・表記ミスを自動でチェックする機能など、人の体力的・精神的負担を軽減する機能も搭載。これまでに大手企業から中小企業まで、業界を越えて約1,000社の制作DXを支援してきました。



■ 会社概要

会社名： 株式会社Brushup

代表者： 代表取締役 水谷 好孝

事業内容： コンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォーム「Brushup）」の企画・開発・運営および制作DX支援

URL： https://www.brushup.net

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社Brushup

担当：坂部（さかべ）

Email：sakabe@brushup.net