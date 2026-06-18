【7/15開催　無料ウェビナー】「AIO診断」で読み解く、AI時代の企業サイト改善アプローチ

トライベック株式会社

トライベック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋）は、企業サイトなどのオウンドメディアを対象に、AI時代の情報探索における企業情報の伝わり方を診断する「AIO診断」サービスの無料オンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、企業情報がAIにどのように理解・整理・参照されるのかを、ユーザー起点で診断するトライベックの「AIO診断」の考え方をもとに、AI時代に企業サイトが見直すべき情報設計、文脈設計、改善のポイントを解説します。

URL：https://tribeck-event.hirameki7.site/aio-seminar/

■ 企業サイトには"AIに伝わる設計"が求められる

近年、生成AIの普及により、生活者や顧客、投資家、求職者などの情報探索行動は大きく変化しつつあります。従来のように検索エンジンでキーワード検索を行い、検索結果からWebサイトへ訪問するだけでなく、AIが整理・要約した情報を起点に企業やサービスを理解する機会が増えています。

こうした変化に伴い、企業サイトやオウンドメディアには、単に情報を掲載するだけでなく、AIに正しく理解され、企業として伝えたい文脈で情報が届けられる設計がこれまで以上に求められています。検索対策に加え、「どのような情報が、誰に向けて、どのように伝わるか」という観点で企業情報発信を見直すことが重要です。

■ 開催概要

開催日時

2026/7/15(水) 16:00~17:00

開催形式

オンライン開催（ウェビナー形式）

参加費

無料

定員

100名

対象

AIO（AI Optimization）にご関心のある企業の広報・マーケティング部門のご担当者さま

主催

トライベック株式会社

登壇者

SMBマーケティング事業 SMBマーケティン部 福聚 康旭

■ プログラム（予定）

・ AI時代におけるオウンドメディアの課題と「AIO」が求められる背景

・ 「AIO診断」サービスの全体像と独自フレームワーク

・ 評価手順と診断レポートのアウトプットイメージ

・ AIO評価後の改善アプローチ例

・ 質疑応答

■ お申込み方法

下記の特設ページよりお申込みください。

https://tribeck-event.hirameki7.site/aio-seminar/

AIO診断サービスについてはこちらをご覧ください。

https://tribeck.jp/service-lineup/aio-report/

【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/