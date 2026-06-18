「中国拠点におけるサイバーセキュリティ対策管理について」ホワイトペーパーを無料公開

パナソニック デジタル株式会社

パナソニック デジタル株式会社は、中国拠点を持つ日本企業向けに、最新ホワイトペーパー「中国拠点におけるサイバーセキュリティ対策管理について」を新たに公開いたしました。

https://service.digital.panasonic.co.jp/whitepaper/cn_Security

中国拠点におけるサイバーセキュリティ対策管理について

中国拠点を持つ日本企業にとって、サイバーセキュリティ対策は法規制対応と実運用の両立が求められる重要テーマです。

中国現地に拠点を持つ、パナソニック デジタルグループの実運用ノウハウをもとに、中国拠点のセキュリティ強化に向けた具体的なアプローチをご紹介します。

- コンプライアンス対応- グローバル製品使用の制限- 海外拠点管理の限界- ITリテラシーのレベル差

など、日系企業の中国拠点におけるセキュリティの課題を解決するためのヒントを解説します。

■ホワイトペーパーの内容

- 日系企業の中国拠点におけるセキュリティの課題- 中国拠点におけるセキュリティ基本対策・エンドポイントセキュリティ対策・ネットワーク管理対策・アカウント管理対策・セキュリティ教育対策- パナソニック デジタルグループの強み

■ホワイトペーパーの無料ダウンロードはこちら

中国拠点におけるサイバーセキュリティ対策管理について

https://service.digital.panasonic.co.jp/whitepaper/cn_Security

■パナソニック デジタル株式会社について

パナソニック デジタルは“デジタルで「くらし」と「しごと」を幸せにする”をモットーとし、パナソニックグループの先進技術と豊富なノウハウの融合によりデジタルによる価値を創出します。BtoB事業(くらし・しごと)の貢献拡大を図り、パナソニック グループ内で培った製造DX、グローバルERP、ICT基盤構築・運用サービスなどの経験を活用し、お客様の「くらし」や「しごと」に寄り添ったITソリューションを提供していきます。

大阪本社：〒530-0053 大阪府大阪市北区末広町2番40号 Panasonic XC OSAKA

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製品・サービスサイト：https://service.digital.panasonic.co.jp

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