【日活株式会社】6/18（木）よりAmazon Merch on Demandで小林旭Tシャツ展開！代表作『ギターを持った渡り鳥』など全3種ラインナップ。

日活株式会社

日活株式会社は、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」（マーチオンデマンド）にて、2026年6月18日（木）より、小林旭をフィーチャーしたTシャツの販売を開始いたします。

本シリーズは、時代を超えて愛され続ける日活映画の魅力を現代のライフスタイルに取り入れることをコンセプトとした取り組みとして、2026年5月に第1弾をローンチしました。日活を代表するスターである石原裕次郎や、映画のオープニングロゴをデザインしたTシャツを展開し、いずれも大きな反響を呼びました。その好評を受け、第2弾では石原裕次郎と並び日活を代表するスターである小林旭にフィーチャーしたTシャツを展開します。

小林旭は1956年に『飢える魂』でデビューし、「渡り鳥」シリーズをはじめとする数々の作品に出演。日活黄金期を代表する映画スターとして、今なお高い人気を誇っています。また今年は日活デビューから70周年という節目の年を迎えており、その存在と功績に改めて注目が集まっています。今回は、代表作『ギターを持った渡り鳥』を中心に、作品の持つ世界観や象徴的なビジュアルをプロダクトとして再構築しています。

詳細は販売サイト(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A352484011%2Cp_4%3ANIKKATSU%2BFILM%2BARCHIVE&ref=mh_bl_sl_s_ap_mw_352484011)をご確認ください。

★商品ラインナップ

１.小林旭 MIGHTY GUY Tシャツ

小林旭の愛称として広く知られる“マイトガイ”をモチーフに、その英字表記である「MIGHTY GUY」を背景に配し、本人のシルエットを組み合わせたグラフィックデザインです。

価格：2,980円（税込）

小林旭 MIGHTY GUY Tシャツ（ホワイト）

２.『ギターを持った渡り鳥』スチール Tシャツ

作品中の貴重なスチール写真とタイトルロゴを組み合わせ、映画の世界観を日常に取り入れやすいバランスで再構成したデザインです。

価格：2,980円（税込）

『ギターを持った渡り鳥』スチールTシャツ（ブラック）

３.『ギターを持った渡り鳥』レトロ ポスターグラフィック Tシャツ

公開当時のポスターを大胆に使用し、作品や時代が持つ空気感やビジュアルのインパクトをそのまま表現したデザインです。普段着としての着用はもちろん、コレクションとして楽しむこともできるアイテムです。

価格：4,500円（税込）

『ギターを持った渡り鳥』レトロ ポスターグラフィック Tシャツ

カラーは複数展開、サイズはメンズ・レディース・キッズまで幅広くご用意。それぞれのスタイルに合わせて着用いただけます。

今後も本シリーズでは、日活が保有する豊富な映画作品の中から、世代やジャンルを超えて支持されるタイトルを順次展開予定です。映画ファンはもちろん、カルチャーとして映画に親しむ層にも向けて、ラインナップの拡充を図ってまいります。

★「Amazon Merch on Demand」とは

ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazonがお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。

https://merch.amazon.com/landing?language=ja_JP

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